Filtran la primera renuncia que se daría en Millonarios después de la salida de Falcao

Ya lo hizo dos veces y no lo dejaron. ¿Lo volverá a hacer? Los hinchas de Millonarios recibieron un nuevo golpe con la noticia que Radamel Falcao no renovó con el equipo y una de las primeras consecuencias sería una renuncia. ¡Se filtró la información!

Publicidad

Publicidad

A pesar del acuerdo al que habían llegado Millonarios y Falcao García para renovar por un año, fue imposible conseguir el dinero para el impuesto al patrimonio que tenía que pagar el delantero si seguía jugando en la Liga Colombiana I-2025.

Mientras que Millonarios afirmó que “no se lograron contrarrestar los efectos fiscales por renta y patrimonio, los cuales no permitieron la continuidad de Radamel Falcao García”, ‘El Tigre’ se despidió diciendo que “no es fácil decirlo y mucho menos aceptarlo, pero por motivos ajenos a mi voluntad y la del club debo despedirme, siempre hubo una gran disposición de las dos partes, pero hay temas ajenos a lo deportivo que no podemos manejar y que impidieron mi continuidad”.

Con este contexto sobre la mesa y ante el enojo de los hinchas porque Millonarios sigue sin anunciar refuerzos de jerarquía después de un año en el que quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores y no llegó a la final de ninguna de las dos ligas colombianas, un miembro de Millonarios volvería a presentar la renuncia para ver si esta vez se la aceptan.

Publicidad

Publicidad

La renuncia que se daría en Millonarios tras la no renovación de Radamel Falcao

Falcao anotó 5 goles en Millonarios. (Foto: Vizzor Image)

En canal de YouTube ‘Las 5 De Millos’, Luis Eduardo Martínez, director del portal Millonario.net, sostuvo que “asumo que (Enrique) Camacho va a renunciar. Estoy casi seguro que Camacho se va a ir”, haciendo alusión al presidente de Millonarios. “Le aseguro que el presidente Camacho ya renunció dos veces, lo ha hecho y no lo han dejado”, le contestó Mauricio Gordillo, director del programa ‘Las 5 De Millos’, y Martínez terminó por responderle que “la última vez que hable con él (Camacho) me dijo: ‘Tengo nietos, tengo hijos y quiero estar tranquilo. Ya hice lo que tenía que hacer en Millonarios que es dejar un club saneado con un futuro prometedor y todo’. Financieramente es la verdad, es un club que tiene plata”.

ver también A pesar de ser hincha de Nacional, este fue el mensaje de Asprilla a Falcao por su salida de Millonarios

El jugador que Millonarios no pudo contratar por US$1.200

Antonio Casale, en el programa ‘En La Jugada‘ de RCN Radio, reveló que Millonarios perdió la posibilidad de contratar al extremo Nicolás Rodríguez porque habían pactado un salario y después le enviaron un contrato con un valor inferior al acordado. ¿Cuál fue? US$1.200 dólares, más de $5.000.000 de pesos colombianos. Rodríguez, ahora jugará en Orlando City, de Estados Unidos.

Publicidad

Publicidad