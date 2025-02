Gamero confirma que Juan Fernando Quintero tuvo posibilidades de jugar en Millonarios

#ESPNF90Colombia | El clásico nocturno del fútbol Nos acompaña Alberto Gamero, evalúa su gestión en Millonarios "Mateo Puerta y Nicolás Rodríguez estaban hablados para venir" ▶️ No te pierdas F90 por #DisneyPlus

“Sí, existió una posibilidad”, respondió Gamero. Alberto comentó que hubo un momento en el que Juanfer mostró algo de interés por Millonarios, pero no pasó a ser más real. La pregunta queda en la hinchada. Si ‘Tito’ hubiera seguido, ¿Podría firmar la propuesta de Serpa en próximos meses?

Antes de entrar en los detalles de su carrera, su presente tras Millonarios, su visita a James Rodríguez en México y el momento de la renuncia en Bogotá, el periodista Francisco Vélez lanzó la pregunta e inmediatamente Gamero la respondió. La inquietud no era otra que la posibilidad que tuvo Juanfer de llegar al ‘Embajador’.

Tras lo sucedido en el cuerpo técnico, los ojos de los hinchas se colocaron en el mercado de pases y la manera en la que Millonarios se iba a mover. Todos los esfuerzos estuvieron en la renovación de Falcao García, pues prácticamente la nómina no tuvo movimientos llamativos y además de la novedad de Radamel, se destaca la firma de los laterales Nicolás Giraldo y Helibelton Palacios.

Realmente, enero fue una avalancha de emociones para los hinchas de Millonarios. La renuncia de Alberto Gamero tomó por sorpresa y mucho más ver a David González como el DT elegido. Apenas fue subcampeón con Deportes Tolima, el técnico antioqueño no lo pensó dos veces y aceptó la propuesta de los directivos, más allá de las críticas de la hinchada y la renovación de Radamel Falcao García, que estaba en el aire en ese momento.

Millonarios comienza una nueva temporada con el afán por ser campeón en el fútbol colombiano y clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, ronda previa en la que enfrentará al Once Caldas de Manizales y está obligado a ganar. El club capitalino inicia las actividades en este 2025 con nuevo entrenador, luego de la renuncia aceptada de Alberto Gamero y el nombramiento oficial de David González.

