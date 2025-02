Gamero reveló que Gustavo Serpa le iba a colocar escoltas para que siguiera en Millonarios

Alberto Gamero, hoy sin equipo y analizando posibilidades para su futuro, fue invitado al matutino programa de Win Sports en horas de la mañana para hablar de diferentes temas de Millonarios y el fútbol colombiano. Se resalta que el entrenador samario fue uno de los más mediáticos en los últimos años en Colombia y su salida tomó por sorpresa a muchos en el FPC.

Eso sí, para otros fue un síntoma de alivio. Muchos hinchas de Millonarios alzaron su voz de protesta por los recientes resultados con Alberto Gamero y presionaron la salida de ‘Tito’, a tal punto de tocar amenazas para que dejara el puesto. Las directivas, contra su voluntad, accedieron a ese pedido y casi de inmediato contactaron a David González y comenzando el mes de enero comenzó los trabajos.

Pasadas unas semanas, Alberto Gamero ha hablado con varios medios y en su más reciente intervención en Win Sports, confesó que los directivos de Millonarios, Enrique Camacho y Gustavo Serpa, hicieron hasta lo imposible para que se quedara dirigiendo. Incluso, por la presión de los hinchas, estaban dispuestos a colocar escoltas, pero que el samario continuara. Al final, a ‘Tito’ le fue aceptada la renuncia.

En Millonarios le querían colocar escoltas a Gamero para que siguiera como técnico

“Los que menos querían que me fuera de Millonarios eran los directivos, ellos me dijeron que me calmara, que cambiara de número y hasta pensaron en ponerme un guardaespaldas. Tengo la satisfacción de que pocas veces pasa esto, que los directivos estén dispuestos a que el técnico no se vaya. Hablé hasta el último día con Serpa, con Camacho y he tenido una buena relación con ellos, una gestión muy bonita en donde incluso me invitaron a almorzar”, dijo Alberto Gamero en Win Sports.

De esta manera, los directivos querían que Gamero siguiera, velando por su seguridad y la de su familia. La situación ya era compleja y Alberto prefirió que se le aceptara la renuncia.