Millonarios empató en el primer tiempo frente a Águilas Doradas, pero el portero Guillermo de Amores cometió garrafal error que terminó en gol, luego se fue lesionado. El conjunto ‘embajador’ jugaba un gran partido, pero el portero uruguayo se vio nuevamente comprometido.

ver también Inteligencia artificial predice cuántos títulos internacionales tendrá Millonarios en 2050

ver también El arquero que regresaría a Millonarios para reemplazar a Guillermo de Amores

Garrafal error de De Amores en Millonarios, le hicieron gol y se fue lesionado

A los 30′ minutos, Millonarios se vio envuelto en una consecución de errores. Dejaron levantar el balón desde el medio campo, Rivaldo fue a disputar un balón con Juan Pablo Vargas, el defensa perdió, pero en el rebote llegó Guillermo de Amores para chocar con su compañero.

El jugador de Águilas aprovechó que le quedó el balón, eludió a Sergio Mosquera y definió sin complicaciones. Minutos después, el portero pidió asistencia médica y tuvo que ser sustituido por Diego Novoa.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

A Guillermo de Amores le llegó competencia, pues el cuadro ‘embajador’ volvió a fichar a Iván Arboleda, quien fue inscrito a última hora en el mercado de jugadores libres. Seguramente el portero uruguayo no volverá a ser titular, pues ha sido uno de los principales responsables de los goles recibidos en el azul.