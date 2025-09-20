Gato Pérez enfurece a hinchas de Millonarios: “Conmigo no es el tema de las contrataciones”

Se conocieron unas palabras de Ricardo ‘Gato’ Pérez que enfurecen mucho más a los hinchas de Millonarios. Una de las grandes razones que tiene a los fanáticos bastante molestos es la política de refuerzos del equipo azul, donde se traen jugadores para potenciar en el mismo club, pero que no marcan diferencia en la cancha y no tienen gran precio en el mercado de pases.

A Ricardo ‘Gato’ Pérez le fue dada esa responsabilidad en Millonarios, pero sus gestiones no tienen el efecto esperado y la hinchada desespera. Una de las razones por las que el equipo azul aún no arranca es por la calidad de los jugadores y los discretos movimientos en la ventana de transferencias.

La hinchada sigue protestando contra Gustavo Serpa y la junta directiva, ya que no quieren invertir lo que las gradas esperan. En estos momentos, Millonarios trata de sobrevivir en la Liga Colombiana, luego de un pésimo comienzo de temporada, la salida de David González, la llegada de Hernán Torres y una escandalosa eliminación en la Copa Colombia.

Publicidad

Publicidad

En las últimas horas, dos periodistas dieron a conocer las palabras de Ricardo Pérez en una reunión en Millonarios. Sus declaraciones generan mucha molestia en la hinchada, pues precisamente se desmarca de la responsabilidad por los jugadores que se firmaron, echándole la culpa a otras personas.

Gato Pérez enfurece a hinchas de Millonarios

Los periodistas Sebastián Heredia y Guillermo Arango, adelantaron en el programa ‘La FM, más fútbol’, lo que habría dicho ‘Gato’ Pérez en la reunión. Heredia comentó que el gerente deportivo se desmarcó de la responsabilidad por los fichajes y dijo que esos movimientos fueron obra de David González.

Publicidad

Publicidad

“Me dicen que hubo reunión y que el director deportivo dijo que con él no era el tema de contrataciones” Sebastián Heredia en La FM

Siguió Guillermo Arango con el mismo tema y dejó la frase lapidaria que Ricardo Pérez le habría dicho a los directivos: “Fue David González, yo no tengo nada que ver”.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

“Si llega a haber una toma de decisiones, parece que va a hacer al final de la temporada. Obviamente hay una molestia por parte del máximo accionista, debido a las contrataciones y por todo lo que ha venido sucediendo”, dijo Arango sobre la continuidad del ‘Gato’ Pérez en Millonarios.