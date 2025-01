Con el inicio de temporada a la vuelta de la esquina el club Embajador sigue sin anunciar refuerzos. Esa situación ha puesto al equipo en el ojo del huracán y lo ha hecho objeto de fuertes señalamientos. Recientemente se conocieron graves acusaciones en las que indican que en Millonarios “dañan” jugadores.

Aunque no tiene una plantilla débil, entre los equipos grandes del territorio nacional es el único que no hizo importantes movimientos, más allá del cambio de técnico tras la renuncia de Alberto Gamero.

La falta de refuerzos a puesto a Millonarios en el ojo del huracán y algunos han aprovechado para señalar los puntos negros en el equipo.

Ese es el caso del periodista Gonzalo ‘Chalo’ González, que hizo graves acusaciones en contra del club y los encargados de la parte física de los futbolistas.

El comunicador aseguró que en Millonarios “dañan” a los jugadores y puso algunos ejemplos. Indicó que los procesos que ejecutan desde el entrenamiento, hasta la recuperación de una lesión, no son correctos.

“Me perdonan, pero sigo creyendo que ese lateral Deyber Alfonso (Delvin Alfonzo) es buen jugador. En Millos lo dañaron, como dañaron a Giordana, Daniel Ruiz, Córdoba para no citar más nombres“, escribió el periodista en su cuenta de X.

“Un jugador mal entrenado, mal recuperado y mal puesto en la cancha, se daña”, sumó a la fuerte acusación en contra del club.

La publicación del periodista en contra de Millonarios.

El club no se ha pronunciado al respecto; sin embargo, parte de la hinchada que sigue al comunicador sí tomó posición frente a las acusaciones.

Reacciones de los hinchas

Algunos seguidores del Embajador decidieron expresar su punto de vista acerca de los señalamientos. Unos estuvieron a favor y otros en contra.

“A no, Chalo, éso está claro. Cada rato lo decía: Gamero no está utilizando bien algunos jugadores. Lo de Daniel Ruiz, a David Silva lo ponía a marcar a un jugador de 38 años, lo de Giordana fué un abuso, lo de Juan José Ramírez lo borró ahí pasó algo que le costó la salida al muchacho”, escribió un internauta.

“Chalo, no sabe centrar, no remata al arco, físicamente indudablemente si es sobresaliente, pero en ataque no aporta”, es otro de los comentarios.