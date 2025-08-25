Hernán Torres buscaría a un exjugador de Nacional para Millonarios y los hinchas reaccionaron: “Puede servir”

La segunda era de Hernán Torres como entrenador de Millonarios puso primera marcha el lunes 25 de agosto y de inmediato se hicieron presente los rumores sobre la posibilidad de reforzar al equipo. Un exjugador de Nacional empezó a sonar y los hinchas reaccionaron.

Millonarios encontró algo de alivio con la victoria 3-0 contra un equipo como Junior de Barraquilla que llegaba a la octava fecha siendo líder de la Liga Colombiana II-2025. Sin embargo, las dudas sobre la calidad de la nómina de los ‘Embajadores’ no desaparecen.

“Vamos a mirar. Pienso que primero hay que evaluar y mirar, y luego sí decidir. Hay que mirar si es buena o mala, pienso que si están en Millonarios deben tener mérito para estar en Millonarios, así que esperemos mirarla y evaluarla, y así tener un concepto más claro y concreto”, sostuvo Hernán Torres en el programa ESPN F90 cuando le preguntaron si creía que la nómina de ‘Millos’ era mala.

La ventana para contratar jugadores libres en el fútbol colombiano se volvió a abrir el lunes 25 de agosto y va hasta el viernes 29 del mismo mes. Esto quiere decir que Millonarios está en una carrera contrarreloj si quiere contratar al exjugador de Atlético Nacional que registró 23 goles, 27 asistencias, 8.204 minutos y dos títulos (Copa Colombia 2021 y Liga Colombiana I-2022) en 129 partidos.

El exjugador de Atlético Nacional que suena para Millonarios

Torres buscaría a Andrés Andrade para Millonarios. (Foto: X / @MillosFCoficial y Vizzor Image)

El periodista Julián Capera informó que “Andrés Felipe ‘Rifle’ Andrade entrena en plenitud física con Boca Juniors de Cali mientras resuelve su futuro deportivo. Esta semana (agentes libres en Colombia) habrá novedades con él”. Luego, Juan Camilo Piza, del medio partidario ‘Los Millonarios.Net’, agregó que hay una posibilidad lejana que el ‘Rifle’ Andrade sea refuerzo para Millonarios.

ver también El primer futbolista que renovaría Millonarios, tras llegada de Hernán Torres

Las reacciones de los hinchas de Millonarios ante la posibilidad de firmar a Andrés ‘Rifle’ Andrade

“No. La reestructuración de Millonarios debe ir con jugadores modernos y que se adapten al sistema actual y que mejoren a futuro”, “entiendo que es una posición similar a la de Arévalo, por lo cual podría ser un buen complemento, reforzar más esa área permite un mejor arranque ofensivo del equipo que es lo que más se necesita ahorita” y “cualquier jugador en este momento puede servir, dado que es mejor que la plata se la gasten acá y no que se la lleven al final del año; es un jugador que claramente ya tuvo su prime. Sin embargo, no creo que se le haya olvidado jugar. Si está en 100 % físicamente, lo traigo”, fueron algunas de las reacciones de los hinchas de Millonarios en X ante la posibilidad de firmar a Andrés ‘Rifle’ Andrade.

