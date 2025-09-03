Millonarios nuevamente tuvo una muy pobre presentación, en esta ocasión ante Envigado por los octavos de final de la Copa Colombia, cayendo derrotado por 1-0, en lo que fue un rendimiento muy flojo de los futbolistas del equipo capitalino, situación que no solamente dejó preocupados a sus hinchas, sino que al cuerpo técnico.

Después del final del partido, el entrenador Hernán Torres habló en rueda de prensa ante los medios de comunicación sobre lo que fue la presentación de Millos, allí no se guardó nada el DT tolimense, señalando la cantidad de falencias de sus futbolistas, la falta de actitud y velocidad, en lo que fueron unas fuertes palabras que apuntaron contra los jugadores.

“Jugamos muy lento, muy despacio, el primer tiempo fue lento, despacio y al jugar así, el rival se arma y es más difícil penetrar, filtrar o crear espacios, eso me tenía incómodo el primer tiempo. Fuimos muy pasivos en la agresividad y en quitar el balón, eso facilita al rival para que pueda hacer lo que hizo, el gol y defender y mantener el resto del partido”, dijo inicialmente Hernán, sobre la presentación de Millos.

Y después agregó: “Nunca profundizamos, solo jugamos por la banda, sé que el rival se para bien, pero debemos profundizar. Hay un grupo bueno y muy receptivo, estamos incómodos por esas circunstancias, pero estamos trabajando para eso”, concluyó Torres ante el pobre rendimiento que mostraros con futbolistas, dejando en claro su malestar.

El próximo partido de Millonarios

Ahora Millonarios se medirá en la fecha 10 de la Liga Colombiana a Independiente Santa Fe, clásico muy importante para ambos equipos, especialmente para el ‘azul’, debido en el caso de perder, se quedaría prácticamente sin margen de error y complicaría seriamente sus posibilidades de poder clasificar a los cuadrangulares.

