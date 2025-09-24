Millonarios vivió un partido intenso el pasado domingo cuando le ganó 3-2 a Fortaleza en el estadio El Campín. El cuadro ‘embajador’ necesitado de puntos, consiguió la victoria que lo mantiene con vida en el Fútbol Colombiano, sin embargo, durante el partido, tuvo que pasar momentos complicados.

Una de las imágenes del partido que más llamó la atención, fue protagonizada por el entrenador Hernán Torres y el delantero Jorge Cabezas Hurtado cuando al técnico no le gustó algo del jugador y le llamó la atención airadamente. La duda quedó sobre qué le había dicho.

Hernán Torres reveló qué le dijo a Cabezas Hurtado en el regaño que le metió en El Campín

El técnico Hernán Torres reveló toda la verdad sobre la llamativa situación evidenciada por la transmisión de televisión. El jugador intentó darle la mano al estratega, pero este lo ignoró. Explicó que el delantero no estaba haciendo lo que él le pedía en la cancha.

“Le pregunté que si estaba cansado, me dijo que no y le dije que hiciera lo que tenía que hacer, no deje suelto al rival, hágame caso a lo que lo mandé. Es un jugador muy bueno, pero que hay que inducirlo a lo que uno quiere, sé que va a cumplir y a llenar las expectativas de todos los hinchas de Millonarios, es un jugador joven”, contó el entrenador.

Millonarios se está preparando para jugar este sábado ante Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot en un partido que necesita sacar un buen resultado para seguir vivo y pelear la clasificación al grupo de los ocho. Por ahora es 12 con 14 puntos a 3 del octavo.