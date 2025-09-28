La noche del sábado 27 de septiembre de 2025 se convirtió en un trago amargo para Millonarios. En una nueva edición del superclásico a Atlético Nacional, el equipo dirigido por Hernán Torres cayó 2-0 en el Atanasio Girardot, un resultado que no solo frena sus aspiraciones en la Liga BetPlay 2025-II, sino que también pone fin a una racha de siete años sin que el cuadro antioqueño venciera a los bogotanos en su casa.

El técnico Hernán Torres fue contundente en su análisis luego del partido. El entrenador señaló a los director responsables de la derrota en Medellín.

De acuerdo con las declaraciones que entregó a la prensa después del encuentro, la falta de concentración fue el punto de inflexión del partido.

“Hicimos un buen trabajo hasta el primer gol. Un gol de pelota quieta, una desatención que tuvimos totalmente… nos sorprendieron, la verdad es esa”, declaró Torres, refiriéndose al tanto inicial de William Tesillo.

“El equipo lo golpeó bastante ese gol, bajó mucho su nivel futbolístico. Luego llega el penal, muy rápido, y ahí pues Nacional coge la manija del partido”, añadió.

Enseguida el director técnico aseguró que la desatención le costó mucho al equipo y complica el panorama de acuerdo con las aspiraciones de ingresar a los ocho.

“Una desatención que nos cuesta caro, que perdemos los puntos y que seguimos en deuda con los resultados que necesitamos tener para las aspiraciones que tenemos”, dijo Torres.

Sobre los responsables de la derrota de Millonarios

Durante el encuentro, dos jugadores de Millonarios se llevaron toda la atención y no precisamente por algo positivo. En redes sociales la afición señaló a Sergio Mosquera y Edwin Mosquera como los principales responsables de la derrota del Embajador.

A ellos, justamente, se refería Hernán Torres cuando hablaba de las desatenciones que le permitieron a Atlético Nacional imponerse en el marcador. Sobre eso, el técnico dijo: