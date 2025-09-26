Millonarios afronta una nueva ‘final’ en el Fútbol Colombiano este sábado a las 8:30 p.m., cuando visite a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot. El partido será importante para los dos equipos, que no atraviesan su mejor presente, aunque el equipo ‘embajador’ es el más necesitado. Los dirigidos por Hernán Torres necesitan sumar para seguir con vida en la Liga.

El estratega embajador habló antes del viaje a Medellín y dejó claro que entiende lo que se juega su equipo. La presión aumenta con el paso de las fechas y los resultados recientes no han sido los esperados, por lo que el ‘superclásico’ contra Nacional se convierte en un reto importante. Millonarios está obligado a ganar.

ver también Sorpresiva convocatoria de Millonarios para el superclásico contra Atlético Nacional

Hernán Torres y la advertencia a Atlético Nacional antes del viaje a Medellín

“Tenemos que estar bien porque lo que nos estamos jugando es muy importante. Hay un límite de error mínimo y como tal lo tenemos que afrontar”, afirmó Hernán Torres que sabe que no hay un mañana para sacar buenos resultados si quieren llegar a los cuadrangulares.

Publicidad

Publicidad

Millonarios, con bastantes dudas en defensa, han carecido de contundencia en ataque, aspectos que Hernán Torres deberá corregir si quiere llevarse los tres puntos de Medellín. La mentalidad y la fortaleza colectiva serán determinantes.

Por el lado de Nacional, la situación tampoco es la mejor. El cuadro ‘verdolaga’ sigue está sin técnico, en los ocho, pero con dudas en su juego. Aunque la urgencia no es tan marcada como en Millonarios, perder en casa sería un golpe duro y aumentaría la tensión en la hinchada.

El Superclásico entre verdes y azules promete intensidad y emociones. Millonarios viaja con la obligación de ganar y Nacional con el reto de imponer su localía. Más allá de los números, ambos clubes necesitan dar un golpe de autoridad en el torneo y volver a encender la ilusión de su gente.

Publicidad

Publicidad