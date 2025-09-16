Hinchas de Millonarios despertaron al Alcalde Galán: protesta generó milagro en Bogotá

Millonarios no pasa por su mejor momento a nivel deportivo y eso se ha trasladada al ámbito institucional. El semestre que ha sido protagonista de protestas de diferente índole por parte de los hinchas. Y este martes se volvió a presentar una más, pero esta vez generó un milagro en Bogotá: el Alcalde Galán despertó.

La inconformidad de los fanáticos del equipo embajador está direccionada a los dueños del club y los directivos actuales. Millonarios, con su representación legal Azul y Blanco S.A., hace parte del grupo Amber Capital, que es controlada por Joseph Oughourlian. Este empresario francés, dentro de su conglomerado, también es el máximo accionista del Grupo Prisa, del cual hace parte Caracol Radio.

ver también “No se puede ganar 220 millones de pesos para estas estupideces”: fuertes palabras contra jugador de Millonarios

En este contexto, fue allí donde se presentó la protesta de los hinchas de Millonarios, justo al frente de la emisora radial. En toda la carrera séptima con calle 67 se pintó en la calle un mensaje en contra de Amber y Gustavo Serpa, el máximo dirigente del club. “$erpa y Amber se robaron Millonarios. Con Millos no se jode. Joseph y Gustavo, inviertan o vendan”, fue el mensaje.

Publicidad

Publicidad

La respuesta de la Alcaldía de Bogotá, tras protesta de hinchas de Millonarios

Obviamente, muy rápido las imágenes se hicieron virales en las redes sociales, las cuales fueron aplaudidas con los hinchas. Con lo que nadie contaba es que la Alcaldía de Bogotá reaccionara de la misma manera. En tan solo horas una cuadrilla de limpieza, con aproximadamente 10 personas, llegaron a limpiar el mensaje escrito en el piso. Claramente esto causó mucha molestia entre los ciudadanos de Bogotá.

“Claro, para borrar un mensaje sí aparecen, mientras la ciudad está llena de basuras”, “En tiempo récord mandaron a borrar el mensaje, ojalá así fueran de rápidos para los refuerzos”, fueron algunas de las publicaciones vistas en las redes. A pesar de esto, muchos hinchas aseguran que se volverá a pintar la consigna las veces que sea necesario.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder