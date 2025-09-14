Es tendencia:
Hinchas de Millonarios se fueron con todo contra los jugadores en el aeropuerto de Valledupar

Los aficionados se fueron contra los jugadores y les reclamaron por la derrota ante Alianza FC en la Liga BetPlay. También se dirigieron al DT Hernán Torres.

Por Michell Figueroa

Los hinchas de Millonarios le reclamaron a los jugadores de Millonarios el mal momento deportivo. (Foto: Vizzor/Captura de pantalla)

La frustración de la afición de Millonarios volvió a escalar y terminó en una tensa escena. Tras la derrota 3-0 frente a Alianza FC, que complicó su clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay, un grupo de hinchas confrontó a los jugadores y al cuerpo técnico en el aeropuerto de Valledupar.

Luego del encuentro en el estadio Armando Maestre, el plantel del cuadro Embajador y algunos aficionados se toparon en la sala de espera de la terminal aérea.

La tensión fue evidente desde un inicio, según reportes en redes sociales. Sin embargo, el ambiente se tornó hostil cuando algunos aficionados rompieron el silencio e increparon a los jugadores y cuerpo técnico de Millonarios.

El reclamo a los jugadores de Millonarios quedó en video

Videos que circulan en redes sociales muestran a los aficionados visiblemente molestos, increpando a los futbolistas y cuestionando su desempeño y compromiso con el equipo.

Los clips fueron publicados en la cuenta de X de una de las barras del equipo, con el mensaje: “¡NO NOS VAN A CALLAR! ¡LA PROTESTA CONTINÚA HASTA SALIR CAMPEONES!”.

En los videos se escucha a un par de aficionados reclamando al equipo. “Véanlos ahí, un equipo de la C les metió 3-0”, es una de las frases que mencionaron.

Los hinchas también reclamaron el contraste entre el gran sacrificio que ellos hacen para seguir al equipo, como viajar más de 18 horas en bus, y la aparente indiferencia de los jugadores.

Millonarios actualmente está en la posición 14 de la tabla, con 11 puntos en 11 partidos disputados. La difícil situación deportiva de este semestre desencadenó en la renuncia del anterior técnico, David González. Pese a la llegada de Hernán Torres y un par de buenos resultados, el equipo no logra recuperarse del todo.

michell figueroa
