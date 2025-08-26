Inesperadas palabras de Daniel Cataño que sorprenden a Millonarios: “Me hubiera gustado terminar mejor”

Palabras que entristecen y sorprenden a la hinchada de Millonarios. Daniel Cataño fue uno de los jugadores del equipo azul en los últimos años y supo dejar huella con el técnico Alberto Gamero al mando. Las lesiones y algunas otras situaciones le jugaron una mala pasada, en un proceso que le hubiera servido para aumentar el palmarés y legado en el ‘Embajador’.

Daniel Cataño fue considerado una voz de experiencia en el camerino de Millonarios y era uno de los veteranos del plantel. Su actuación en cancha cautivó a los hinchas azules, que desde el primer momento lo arroparon al máximo, luego de perder el título con Deportes Tolima, en una dramática final con Atlético Nacional en el 2022.

Su papel en la cancha era clave en la zona ofensiva. Daniel Cataño fue campeón de Copa Colombia 2022, Liga Colombiana 2023 y Superliga 2024, siendo un gran referente del proceso de Gamero, que tuvo su final a comienzos de 2025 con el anuncio de David González.

Tras el ciclo cumplido, cayó una oferta del Bolívar de Bolivia que de inmediato fue aceptada por Millonarios. Daniel Cataño, totalmente recuperado, ahora es figura en el gigante boliviano, que está instalado en los cuartos de final de Copa Sudamericana. Es titular y aprovecha esta oportunidad en el fútbol del exterior.

Daniel Cataño celebra con Martín Cauteruccio un gol durante el partido contra Cienciano de Cusco en la Copa Sudamericana 2025. Oficial Bolívar.

Las palabras de Cataño que sorprenden a Millonarios

En diálogo con Win Sports, Daniel Cataño se refirió a su salida de Millonarios y no ocultó su tristeza al recordar su paso por el equipo azul y la forma en la que tuvo que salir, en medio de dos dolorosas eliminaciones consecutivas, donde no pudo ser campeón nuevamente y con Radamel Falcao García en las filas.

“Uno aprende a valorar muchas cosas que a veces en medio de la victoria a uno se le olvida, siempre va a ser bueno salir de los equipos como salí de Millonarios. Hubiera querido que la historia fuera diferente, terminar mucho mejor, pero de todo se aprende”, dijo Daniel Cataño en Win Sports.

Sus palabras, teniendo en cuenta que Millonarios partía como gran favorito para alcanzar la final de la Liga en los torneos recientes, primero en un partido contra Deportivo Pasto, donde no pudo marcar un gol, misma situación con Santa Fe, pues se necesitaba al menos un empate en El Campín y de local, pero el resultado final fue una derrota que los alejó la pelea por el título.