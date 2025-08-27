Millonarios y sus títulos internacionales siguen siendo un tema de debate entre hinchas. Ahora, hasta una inteligencia artificial, se animó a proyectar lo que podría pasar con el conjunto ‘embajador’ en los próximos años. Un algoritmo especializado predijo la cantidad de títulos locales e internacionales que los capitalinos sumarían para el año 2050.

Según esta predicción, Millonarios alcanzará a conquistar dos Copas Sudamericanas y una Recopa Sudamericana, lo que ampliaría su palmarés internacional. Sin embargo, la deuda pendiente seguiría siendo la Copa Libertadores, título que no logrará levantar en los próximos 25 años.

Inteligencia artificial predice cuántos títulos internacionales tendrá Millonarios en 2050

La predicción genera todo tipo de comentarios en contra de Millonarios, pues hasta ahora solo cuenta con un título internacional, la Copa Merconorte. Esa sequía ha sido tema de debate a lo largo de la historia en la afición, que espera ver al equipo compitiendo como se debe en el continente.

En el ámbito local, la inteligencia artificial también entregó un panorama dividido. De aquí a 2050, Millonarios llegaría a 23 estrellas de Liga, sumaría 7 títulos de Copa Colombia y también 7 Superligas, consolidándose como uno de los equipos más laureados del país.

Actualmente, el conjunto ‘embajador’ tiene en sus vitrinas 17 títulos de Liga, 3 de Copa Colombia y 2 Superligas, además de la mencionada Merconorte. Es decir, de cumplirse la proyección, estaría sumando seis estrellas más en el rentado nacional. Aunque no deja de ser una predicción hipotética, el ejercicio despertó debate en redes sociales entre los hinchas.

Para nadie es un secreto que la inteligencia artificial se ha convertido en la herramienta de moda para realizar diversas tareas. Las diversas plataformas que ofrecen esta tecnología, como ChatGPT, Gemini, entre otros, son capaces de procesar datos, estadísticas y números de manera inmediata. Así es como la IA puede ofrecer proyecciones de resultados en diferentes competencias y equipos como Millonarios, por ejemplo.

