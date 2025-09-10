La selección de Costa Rica sacó un empate ante Haití en la tercera fase de las Eliminatorias rumbo al Mundial del 2026. El equipo dirigido por Miguel Herrera vivió un angustiante partido en el que logró sumar un solo punto gracias al gol de Juan Pablo Vargas, jugador de Millonarios.

Obligado a sumar, el equipo costarricense solo logró hacerse a un punto en esta fase de la competencia por un cupo para la cita mundialista.

La selección de Costa Rica sufrió hasta las últimos minutos, pues perdía 3-2 ante el equipo caribeño que sorprendió con su intensidad durante el encuentro. Sin embargo, en el tiempo complementario, el defensa de Millonarios le permitió un respiro al cuadro tico.

Juan Pablo Vargas con Millonarios. (Foto: Vizzor)

Juan Pablo Vargas anotó el gol del empate

Ya se habían completado los 90 minutos del tiempo reglamentario y Costa Rica estaba sufriendo pues si o si debía sumar en el encuentro.

En el 90+1 apareció Juan Pablo Vargas para recibir un centro y poner el balón contra la red.

El gol del tico le regresó las esperanzas a su selección, pues con el empate el equipo logró conseguir un punto para completar dos en total y ubicarse en el segundo lugar de la tabla de su grupo.



