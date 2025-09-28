Juan Pablo Vargas sentencia el futuro de los jugadores de Millonarios: “Nos desaparecimos”

Las derrotas no paran para Millonarios y la eliminación en la Liga Colombiana II-2025 está cada vez más cerca. Una vez más, los jugadores de albiazules no estuvieron acorde al escenario, y tras la derrota contra Atlético Nacional, Juan Pablo Vargas sentenció el futuro de la mayoría de ellos.

Millonarios saltó a la cancha del estadio Atanasio Girardot con un invicto de ocho años y 13 partidos sin perder contra Nacional en Medellín. Sin embargo, el equipo ‘Embajador’ no pudo mantener los destellos de buen juego que tuvo en el primer tiempo y se volvió a caer frente a la primera adversidad.

Primero fue una desconcentración defensiva de Edwin Mosquera dejando libre a Marino Hinestroza para que tirara el centro que terminó en el gol de William Tesillo y luego llegó un penal cometido de Sergio Mosquera a Alfredo Morelos para que Jorman Campuzano marcara el 2-0 final. El mal nivel de los jugadores de Millonarios volvió a quedar retratado.

Publicidad

Publicidad

“Exigencias defensivas sabíamos desde antes de empezar el partido que iban a ser muchas porque Nacional es un equipo que le gusta la tenencia del balón, le gusta incorporar muchos hombres al ataque, incrustar hasta los dos laterales al mismo tiempo junto con sus dos volantes de llegada y su delantero. Entonces, sabíamos que en muchas ocasiones íbamos a tener un 2 contra uno en algunas zonas. En los laterales, por ejemplo, en el lado izquierdo a Samuel Martín muchas veces le tocó un dos contra uno y ahí es donde teníamos que llegar al auxilio Vega o yo. Era un equipo que incrustaba muchos hombres”, empezó diciendo Juan Pablo Vargas en conferencia de prensa antes de sentenciar el futuro de muchos de los futbolistas de Millonarios.

“Nos desaparecimos”: Vargas sentencia a los jugadores de Millonarios

Alfredo Morelos y Juan Pablo Vargas en Nacional vs Millonarios. (Foto: Vizzor Image)

Justamente en la misma rueda de prensa donde el entrenador Hernán Torres afirmó que está haciendo una evaluación del plantel para definir con quiénes va contar el próximo año, Vargas sentenció el futuro de muchos de los jugadores de Millonarios con las siguientes palabras: “Teníamos un plan de juego que era hacerles daño con a esos espacios que podían dejar ellos, pero no lo logramos. Lo que dice el profe (Torres), el primer tiempo fue muy bueno, muy atinado a lo que teníamos que hacer a nuestra tarea. Ya luego de los goles, nos desaparecimos, no hicimos lo que teníamos que hacer y ahí es donde ellos se sienten aún más cómodos con el balón que es su fuerte”.

Publicidad

Publicidad

ver también Hernán Torres señaló a los directos responsables de la derrota ante Nacional: “Salió caro”

¿Hasta cuándo tiene contrato Juan Pablo Vargas en Millonarios?

Siendo uno de los señalados porque bajó el nivel que lo tuvo como titular indiscutido en Millonarios y porque en las instancias de cuadrangulares casi nunca está disponible por estar con la Selección Costa Rica, una de las grandes dudas sobre Juan Pablo Vargas era saber hasta cuándo tiene contrato con ‘Millos’. La respuesta es hasta el 31 de diciembre de 2026.