Millonarios pasa por una de sus perores crisis en los últimos años en el Fútbol Colombiano. La crisis sigue en aumento gracias a los resultados obtenidos en los últimos partidos, quedó eliminado de la Copa y sufre en la Liga. El nivel de los jugadores no es el mejor y han recibido fuertes críticas por parte de la prensa y los hinchas.

Sin embargo, uno de los cuatro jugadores que tienen contrato hasta diciembre, será renovado. Leonardo Castro, Jorge Arias, Helibelton Palacios y Juan Carlos Pereira están vinculados con el equipo hasta fin de año, pero este último tendrá una extensión. Los demás, por ahora, son una incertidumbre.

ver también Preocupación en Millonarios por el tiempo de contrato que tienen los jugadores

Jugador de Millonarios que su contrato vence en diciembre será renovado

Juan Carlos Pereira, quien era una incertidumbre, uno de los jugadores más criticados por parte de la hinchada, pero también uno de los que estaba subiendo el nivel, sufrió una de las lesiones más complicadas en el fútbol, la del Tendón de Aquiles.

Publicidad

Publicidad

“Millonarios FC, informa que, después del examen clínico y la valoración por especialista, se identifica que Juan Pereira presenta lesión del Tendón de Aquiles de su pie izquierdo. Será programada cirugía para la próxima semana. Incapacidad según evolución. ¡A Juanca le deseamos pronta recuperación!”, informó el club en su momento.

Juan Carlos Pereira ya fue intervenido quirúrgicamente y, para fortuna del jugador, la operación fue un éxito. Si bien, el volante regresa hasta el otro año a las canchas, por ley, tiene que ser renovado, por lo menos hasta que se recupere de la lesión.

“Un club no puede despedir o dejar sin contrato a un jugador mientras esté incapacitado por una lesión sufrida en competencia o entrenamiento oficial, ya que el equipo es responsable de su recuperación“, es la orden que da la FIFA para proteger a los jugadores.

Publicidad

Publicidad

Si bien, todavía no es oficial hasta cuándo se les extenderá el contrato, se estima que sea hasta mitad del año 2026.