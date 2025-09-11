Millonarios derrotó por la mínima diferencia al Deportivo Pasto en un partido que terminó en polémica por una jugada sobre el final del compromiso en el que los jugadores visitantes reclamaron penal, pero que no se sancionó por parte del árbitro Bismarks Santiago.

El futbolista del Deportivo Pasto involucrado en la jugada, Johan Caicedo, habló sobre las palabras que le dijo el árbitro minutos después de presentarse el choque con el portero de Millonarios, Diego Novoa. Sus palabras generaron todo tipo de comentarios.

Jugador de Pasto reveló qué le dijo el árbitro tras el choque con Diego Novoa de Millonarios

“Ni se inmutó por más que la gente le reclamó y le pidió que revisara el VAR. No hizo el debido procedimiento como lo manda el reglamento. Dijo que fue un contacto normal de partido y no expresó nada más (…). Siempre se mantuvo en su posición, no escuchaba a nadie, ni escuchó el VAR, creo”, fueron las declaraciones del jugador del Deportivo Pasto.

En rueda de prensa, el entrenador del cuadro ‘volcánico’ también se quejó por la jugada y como prueba principal presentó la camiseta del jugador, la cual fue rasgada según eso por el guayo del portero ‘embajador’.

Millonarios llegó a 11 puntos y se ubica en la casilla 11 con -1 en la diferencia de gol. Por su parte, el Deportivo Pasto quedó en el puesto 18 con 9 unidades y -1 en la diferencia de gol.

