Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Millos Bolavip
Fútbol Colombiano

Jugador de Pasto reveló qué le dijo el árbitro tras el choque con Diego Novoa de Millonarios

Johan Caicedo contó lo que le dijo el árbitro, minutos después de haber chocado con el portero de Millonarios, Diego Novoa.

Por Jhobirson Molina

Jugador de Pasto reveló qué le dijo el árbitro tras el choque con Diego Novoa de Millonarios
Jugador de Pasto reveló qué le dijo el árbitro tras el choque con Diego Novoa de Millonarios

Millonarios derrotó por la mínima diferencia al Deportivo Pasto en un partido que terminó en polémica por una jugada sobre el final del compromiso en el que los jugadores visitantes reclamaron penal, pero que no se sancionó por parte del árbitro Bismarks Santiago.

El futbolista del Deportivo Pasto involucrado en la jugada, Johan Caicedo, habló sobre las palabras que le dijo el árbitro minutos después de presentarse el choque con el portero de Millonarios, Diego Novoa. Sus palabras generaron todo tipo de comentarios.

“No fue aceptada”: La noticia sobre el futuro de Leonardo Castro en Millonarios que sorprendió a todo el FPC

ver también

“No fue aceptada”: La noticia sobre el futuro de Leonardo Castro en Millonarios que sorprendió a todo el FPC

Jugador de Pasto reveló qué le dijo el árbitro tras el choque con Diego Novoa de Millonarios

Publicidad

“Ni se inmutó por más que la gente le reclamó y le pidió que revisara el VAR. No hizo el debido procedimiento como lo manda el reglamento. Dijo que fue un contacto normal de partido y no expresó nada más (…). Siempre se mantuvo en su posición, no escuchaba a nadie, ni escuchó el VAR, creo”, fueron las declaraciones del jugador del Deportivo Pasto.

En rueda de prensa, el entrenador del cuadro ‘volcánico’ también se quejó por la jugada y como prueba principal presentó la camiseta del jugador, la cual fue rasgada según eso por el guayo del portero ‘embajador’.

Millonarios llegó a 11 puntos y se ubica en la casilla 11 con -1 en la diferencia de gol. Por su parte, el Deportivo Pasto quedó en el puesto 18 con 9 unidades y -1 en la diferencia de gol.

Publicidad
jhobirson molina
Jhobirson Molina
Lee también
Castro y una noticia sobre su futuro en Millonarios: “No fue aceptada”
Millonarios FC

Castro y una noticia sobre su futuro en Millonarios: “No fue aceptada”

Tiembla Nacional: El otro grande que busca el fichaje de Morelos
Atlético Nacional

Tiembla Nacional: El otro grande que busca el fichaje de Morelos

Deportivo Pasto mostró las pruebas del “robo” ante Millonarios
Fútbol Colombiano

Deportivo Pasto mostró las pruebas del “robo” ante Millonarios

Bayern, Mónaco y León se unen en un gesto de grandeza por James Rodríguez
Selección Colombia

Bayern, Mónaco y León se unen en un gesto de grandeza por James Rodríguez

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo