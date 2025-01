Millonarios hizo oficial que Radamel Falcao García no seguirá en el equipo para el 2025, debido a que no se llegó a un acuerdo para renovar el contrato, razón por la que el goleador no pudo continuar realizando su sueño de continuar en el ‘azul’ y poder buscar un campeonato, noticia que tiene muy triste a los aficionados.

Los lamentos porque ‘El Tigre’ no continuará en el club ‘embajador’, no es solamente por parte de la fanaticada, sino que también de sus compañeros, los cuales expresaron su tristeza y le dedicaron algunos mensajes de despedida a Radamel por medio de sus redes sociales, en donde muchos le agradecieron por el aprendizaje que les dejó y por la gran persona que es.

Fueron varios los mensajes que recibió Falcao, en donde el delantero les agradeció por las palabras y también se mostró muy conmovido. Algunos que le despidieron a Radamel, fueron Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Juan José Ramírez, Jorge Arias, entre otros, que dejaron ver el cariño que se ganó el goleador.

De capitán a capitán

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de David Silva, quien era junto a Falcao, los dos capitanes de Millonarios, razón por la que generaron un vínculo cercano y ‘Maca’ le dedicó unas emotivas palabras: “Iba, fue y es un privilegio haber jugado contigo en el club de nuestros corazones, Millonarios… pero sobre todo conocer la persona y entender por qué eres FALCAO. Gracias por TANTO”.

Foto: X.

Otro mensaje que se destacó fue el de Daniel Cataño, quien le dijo: “Gracias por ser como nosotros, aun en medio de tu inmensidad”, expresó el ’10’, a lo Falcao le respondió, “gracias cata, los voy a extrañar”.

Foto: Instagram.

