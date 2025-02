La acusación pública de David González a Dimayor tras la derrota contra Cali: “No había ni 72 horas”

La irregularidad volvió a decir presente en Millonarios, pero en esta ocasión llegó en su peor versión con el partido con el rendimiento más bajo en lo que va de la Liga Colombiana I-2025. Los hinchas empezaron a buscar explicaciones y el entrenador David González apareció con una acusación pública a la Dimayor.

¡Oh, oh! Una vez más, a Millonarios le hicieron un gol cuando los hinchas apenas se estaban acomodando en las sillas del estadio de Palmaseca. Iba un minuto de juego y el equipo ‘Embajador’ ya perdía tras el golazo de José Caldera.

De ahí en más, todo empezó en contra para los dirigidos por David González. Llegaron dos goles más de Deportivo Cali y por las tribunas empezaba a bajar un aroma de goleada que no le pasaba hace diez años a Millonarios jugando de visitante contra el equipo ‘Azucarero’.

Millonarios descontó con un gol de Santiago Giordana al tercer minuto de adición, pero ya nada había que hacer. Llegó el momento de escuchar explicaciones y durante la conferencia de prensa le preguntaron a González por qué cambió a los laterales titulares debido al mal rendimiento de los reemplazantes. Ahí llegó la acusación pública a la Dimayor por no haberles dado el descanso entre partidos que sugiere la FIFA.

La acusación pública de David González a Dimayor tras la derrota contra Cali

“En el caso de Danovis (Banguero) ya llevaba cinco partidos seguidos jugando 90 minutos ya el cansancio se sentía y este partido no había ni 72 horas de recuperación, no era lo ideal. En el caso de Helibelton (Palacios) creo que hacía más de un año que no jugaba 90 minutos seguidos como lo hizo en Santa Marta e incluso con los 45 que jugó hoy (23 de febrero) se asumió un riesgo de que a lo mejor tuviera algún problema muscular. Luego, el partido se desarrolló como se desarrolló, tuvimos que hacer los cambios que eran necesarios y ya está. Es tomar esta dura y dolorosa derrota como un punto de partida porque nos tiene que golpear, nos tiene doler, nos tiene que prender alarmas y nos tiene que hacer arrancar de nuevo”, afirmó David González.

El DT Millonarios explicó la irregularidad del equipo en la Liga Colombiana I-2025

“Si tuviera la respuesta no nos estuviera pasando. Eso es lo que tenemos mirar, tratar de hacer esa autoevaluación de por qué nos puede pasar. Hay muchísimas cosas en las que uno sin darle mucha cabeza podría pensar. A lo mejor los días de descanso entre partidos, a lo mejor que no sea el mismo once (titular)… Son muchas cosas, pero trataremos de la mejor manera de hacerlo objetivamente, de mirar datos, mirar el partido, de analizar situaciones, de analizar rendimientos y tratar de nivelar un poco esa cuerva. Obviamente que sigan existiendo esos picos altos y buenos, pero que los picos bajos sean cada vez menos”, señaló el DT de Millonarios.

