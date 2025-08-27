Millonarios consiguió la clasificación a los cuartos de final de la Copa Colombia ante Real Cartagena, compromiso en el que el equipo mostró nuevamente las falencias en el juego, situación que tiene muy inquieta a su afición, teniendo en cuenta que están obligados a conseguir cerca de 10 victorias en los partidos de le restan en la Liga Colombiana.

Con la llegada del entrenador, Hernán Torres, muchos hinchas tienen la esperanza que la situación en el club cambie, no solamente en la ventana que se abrió para fichar a jugadores libres, sino que para el próximo semestre, en donde el equipo deberá reforzarse, es por esto que esperan que el técnico tolimense sea exigente a la hora de las contrataciones y no suceda lo mismo que en semestres pasados.

Precisamente sobre el tema, el periodista Carlos Antonio Vélez habló con el DT Hernán en una entrevista para su programa ‘Palabras Mayores’, allí el presentador le consultó al técnico si las contrataciones que lleguen a Millonarios de ahora en adelante tendrán su aprobación o si se dejará imponer futbolistas como pasaba con los entrenadores anteriores.

A la consulta, Torres fue tajante y aseguró que cualquier jugador que llegue al club ‘embajador’ mientras él esté, deberá tener su visto bueno, advertencia clara a los dirigentes. Además, el tolimense indicó que en toda su carrera deportiva como entrenador, en todos los clubes en los que ha estado, los futbolistas que llegan a reforzar sus plantillas tiene su aval.

Hernán Torres, técnico de Millonarios contra Real Cartagena. Foto: VizzorImage / Javier García.

Las palabras de Hernán sobre los fichajes en Millonarios

“Con el que hemos hablado es con el presidente y ‘El Gato’ (Pérez), que es el director deportivo, tengo que dar mi visto bueno en la contratación que venga, creo que es lo más lógico y correcto en el fútbol y lo que he vivido en toda mi carrera deportiva, el técnico da el visto bueno si viene o no viene”, indicó Torres.

A lo que Carlos Antonio le volvió a consultar, “queda claro que jugador que llegue a Millonarios en la época de Hernán Torres, es porque Hernán Torres le dio la bendición, ¿es correcto?”, a lo que el DT respondió, “correcto, y así ha sido siempre en donde yo he estado”.

