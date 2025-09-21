Es tendencia:
La amas o la odias: se conoció la tercera camiseta de Millonarios para la temporada

Tras la victoria contra Fortaleza, se conoció la que será la nueva prenda del equipo embajador en esta temporada.

Por Camilo Manrique

Millonarios estrenará nueva camiseta, la cual se filtró este domingo. Foto: VizzorImage
© VizzorImage / Andrés Rot / ContMillonarios estrenará nueva camiseta, la cual se filtró este domingo. Foto: VizzorImage

Millonarios no pasa por su mejor momento en la Liga Colombiana y no hay mucho para decir luego de la eliminación de la Copa Colombia. Lo cierto es que las dinámicas en el club no cambian y continúa el desarrollo de la temporada. Una de las expectativas por estos meses es el estreno de la tercera camiseta del equipo y ya se conoció cuál será. Y como siempre, para gustos los colores.

Ya hace unos meses se había filtrado la que supuestamente iba a ser la nueva camiseta de Millonarios. En las redes sociales se veía una prenda completamente rosada, con algunos visos azules. Esto desató una avalancha de comentarios en las redes sociales entre gustos y críticas.

Pues bien, después de esa filtración, este domingo, después de la victoria 3-2 contra Fortaleza se conoció la prenda. Y sí es rosada, pero no completamente, también tiene blanco y un diseño ‘animal print’ en su interior.

Esta es la nueva camiseta de Millonarios

Así es la nueva camiseta de Millonarios, será la tercera equipación del equipo. @JuanKPiza

El precio de la nueva camiseta de Millonarios oscilará entre los 250 y 300 mil pesos y se podrá conseguir en las tiendas del club y en Adidas.

camilo manrique
Camilo Manrique
