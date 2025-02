The League + 🏆🌎

Las críticas al entrenador son tan vehementes, que varios fanáticos del conjunto bogotano le piden a David que dé un paso al costado apenas en dos meses de trabajo. Los más críticos comentan que no ven un avance real en el equipo y por mucho menos se cuestionó a Alberto Gamero. Lo único es que González pueda tener una mejoría en el próximo compromiso ante Deportes Tolima y pueda apagar los rumores de salida.

Muchos hinchas de Millonarios ya comienzan a cuestionar los planteamientos del técnico David González. Los cambios que realiza en la cancha no rinden el efecto esperado y no ha podido darle una buena cara al equipo en ocho partidos que ha disputado, 6 oficiales y 2 amistosos.

Las redes sociales no perdonan. Ante la pobre presentación y el vergonzoso resultado en Palmaseca, los hinchas de Millonarios y de otros equipos inundan con memes. Y es que la forma en que se dio la derrota deja muy preocupado el entorno azul, que con David González no da buenos síntomas en la zona defensiva.

Y es que Millonarios mostró un rendimiento muy pobre, perdió los papeles, la idea ofensiva y la gran mayoría de duelos ante Deportivo Cali, dejando ver graves fallas en la fase defensiva. Los tres goles no se los esperaban y además la forma en la que el local marcó. En medio de desorden, perdiendo las referencias, sin marcas y cometiendo errores gravísimos. Por supuesto, ante este mal momento, la lluvia de memes castiga a Millonarios.

Y es que Deportivo Cali sorprendió y logró ver mal a Millonarios en Palmaseca. Primeramente, el show de su hinchada se hizo presente y arropa el proceso del técnico Alfredo Arias. Con goles de José Caldera, Emiliano Rodríguez y Andrey Estupiñán, el ‘Azucarero’ hizo valer su fuerza en su cancha y dejó al descubierto a un indefenso ‘Embajador’, que no se vio bien en la zona defensiva.

Millonarios sufrió una dura caída en condición de visitante ante Deportivo Cali . El ‘Embajador’ perdió tras un sorpresivo 3-1 en un partido en el que no le salieron las cosas al técnico David González. El equipo azul va a la capital de Colombia de regreso con la idea de mejorar y no ceder más puntos pensando en clasificar a cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana.

