La cachetada del Deportes Tolima a la gestión de Gustavo Serpa en Millonarios

Aquel término que se ha hecho popular sobre el Deportes Tolima que reza: “el nuevo grande”, cada vez se hace más realidad. Porque la grandeza, por ejemplo, de un equipo como Millonarios se quedó en el palmarés y la hinchada; mientras que otros se comportan y hacen cosas a la altura del adjetivo. Este es el caso del equipo de Ibagué que hoy dio un paso enorme en su historia y le da una cachetada a Gustavo Serpa en su administración con Millonarios.

El tener un equipo de fútbol a la altura de los mejores no solo pasa por tener un equipo con nombre y unos estados financieros sanos. También se trata de generar una infraestructura acorde a la grandeza y lo que significa para la historia del club. Es por ello que las inversiones en la construcción de una sede, estadio, tiendas, etc. hacen parte de un legado inolvidable y aplaudido, si se trabaja en ellas.

Y hoy todos esos aplausos se los está llevando el Deportes Tolima, alguna vez llamado ‘club de garaje’ por el dirigente de Millonarios, Gustavo Serpa. En Ibagué, este miércoles, se inicia la construcción de un Centro de Alto Rendimiento para los pijaos. En este los jugadores tendrán las mejores instalaciones para su desarrollo, así como un lugar para las fuerzas básicas, sede administrativa, entre otros.

Mientras Tolima estrenará Centro de Alto Rendimiento, Millonarios entrena en carpas

“Un equipo grande deja huella, lo que está haciendo el Deportes Tolima es dejar huella”, dijo el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, en la presentación del CAR. Este lugar contará con más de 1600 metros cuadrados para todas las actividades del club y ampliará más la sede San Gabriel.

Al ver esto, los hinchas de Millonarios no se hicieron esperar en las redes sociales, aplaudiendo el hito del Tolima y comentando en contra de sus directivos. “Que maravilla que el Tolima empiece con su centro de alto rendimiento ¡Felicitaciones! Mientras tanto Millonarios con las utilidades más altas del FPC, en unas carpas y sin un proyecto serio de sede”, “Felicitaciones por parte de un hincha de Millonarios. Definitivamente cuando hay dirigentes con visión y amor por la institución pasan cosas como estas”.

