Millonarios disputó su primer partido del 2024, en un amistoso ante Melgar de Perú, compromiso que terminó igualado 0-0, en donde no se vio un buen rendimiento futbolístico en lo que era al debut de David González en el banco del conjunto bogotano, razón por la que había una gran expectativa por parte de la fanaticada.

Previo al compromiso, González habló de lo que han sido sus primeras semanas en Millos, en donde se mostró muy complacido con estar en el cuadro ‘embajador’, con lo que le han mostrado los futbolistas en las sesiones de trabajo que han tenido, por lo que espera poder plasmar su idea de juego lo antes posible.

Uno de los temas que preocupa a la hinchada y por la que fue muy cuestionado en su momento Alberto Gamero, es por la falta de refuerzos en el ‘azul’, situación de la que fue consultada David en una entrevista para ESPN, de la que dijo que estaba muy conforme con la nómina que tenía, razón por la que no harán más de una o dos incorporaciones.

“Tenemos una plantilla amplia, de mucha calidad, estos partidos nos servirán para mirar cosas… estamos analizando, es posible que en una o dos posiciones haya refuerzos, pero no van a ser muchos, estamos conformes con lo que tenemos”, expresó González, confirmando así que no serán muchas las incorporaciones, porque no van a “traer por traer”.

Foto: Millonarios.

Molestia en la hinchada ‘azul’

Ante las declaraciones de David González, los hinchas de Millonarios se mostraron muy molestos, debido a que esperaban que se dieran más contrataciones en diferentes posiciones, teniendo en cuenta que en el 2024 sufrieron por no tener recambio de calidad, tema por el que recibió muchas críticas la dirigencia y Alberto Gamero, este último fue tildado como conformista.

