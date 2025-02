La confesión del arquero de Llaneros sobre los jugadores de Millonarios: “Estaban liquidados”

La cuarta fecha de la Liga Colombiana I-2025 puso primera marcha con el partido entre Millonarios y Llaneros que tuvo cuatro goles, un jugador expulsado y una confesión más que picante por parte del arquero del equipo llanero. “Estaban liquidados”, sentenció y empezó la polémica en 3, 2, 1…

Millonarios saltó a la cancha del estadio Bello Horizonte – Rey Pelé en búsqueda del tercer triunfo consecutivo con el entrenador David González, pero a los 10 minutos recibieron la primera mala noticia del encuentro. Llaneros se puso 1-0 arriba con gol de Geovan Montes.

La anotación de Llaneros fue el despertador perfecto para Millonarios porque al minuto 21 logró el empate con David Mackalister Silva. El capitán del equipo salió lesionado en esa jugada y vio desde el banco de suplentes como sus compañeros casi logran la victoria jugando con diez jugadores por más de 40 minutos.

Juan Carlos Pereira puso el 1-2 a favor de Millonarios, pero Juan Pablo Vargas recibió una segunda tarjeta amarilla, y se fue expulsado al minuto siete del segundo tiempo. Ahí empezó a cambiar todo. “Si te dijera lo que les decía a ellos no te lo puedo decir aquí en televisión porque no me traen más a la rueda de prensa, pero lo que les trataba de decir es que tuviéramos más fuerza e ímpetu porque lo que vi y percibí es que podíamos hacerle daño a Millonarios. Eso era lo que hacía desde atrás, a veces me decían que no me escuchaban, pero termine hasta ronco”, empezó diciendo el arquero Humberto Acevedo.

El arquero de Llaneros señaló que los jugadores de Millonarios estaban liquidados

Humberto Acevedo y Leonardo Castro. (Foto: Vizzor Image)

Luego del empate 2-2 que logró Llaneros al segundo minuto de los cinco que dieron de adición, Humberto Acevedo hizo una dura confesión en conferencia de prensa sobre los jugadores de Millonarios. “A veces nos hacemos los tontos que no nos escuchamos, pero la idea siempre fue que en esos últimos minutos ellos estaban liquidados, eso fue lo que veía. Y lo otro que les dije no te lo puedo decir, pero ahorita te lo digo si quieres, era eso de ir y convencernos que a cualquier equipo le podemos ganar. Eso era lo que trataba de decirles como que: ‘Esos manes están cagados también, nosotros aquí podemos hacerles daño y podemos irnos encimas de ellos’. Eso era lo único que le estaba diciendo a mis compañeros a lo último”, confesó el arquero del equipo de Villavicencio.

Esto dijo David Mackalister Silva de su lesión en Millonarios vs. Llaneros

Hizo el gol y se quedó quieto tendido en la cancha. David Mackalister Silva salió lesionado de su rodilla izquierda al minuto 24 del empate de Millonarios contra Llaneros y dijo sobre su lesión que “gracias a Dios no se ha inflamado aún, esperaremos la resonancia (magnética) y Dios permita que no vaya a ser nada grave”.

