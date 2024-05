Millonarios sufrió una nueva derrota, ahora ante Atlético Bucaramanga en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por la jornada 3 del cuadrangular A de la Liga Colombiana I-2024, resultado que lo dejó último de su grupo y con muchas dificultades para poder llegar a la final, es por esto que hay mucha molestia en los aficionados.

Uno de los más apuntados por parte de los hinchas es el entrenador Alberto Gamero, al que muchos le piden que dé un paso al costado, debido al pobre rendimiento del equipo a lo largo del semestre, en donde, además del pésimo momento en el campeonato local, también quedó eliminado de la Copa Libertadores.

La decisión de Alberto Gamero

En medio de los duros cuestionamientos por parte de la afición, en donde un gran porcentaje piden su salida, el técnico Alberto Gamero habló en rueda de prensa sobre su futuro en Millos, en donde dejó en claro que no tiene pensado salir, por el contrario, siento mucho más deseo de seguir trabajando y tratar de sacar el proceso adelante.

“Mi energía no se está terminando. No puedo acabarla cuando veo un Millonarios como el que terminó hoy. A veces no es el ganar, ganar y ganar. También debemos mirar qué tiene Millonarios hoy. Completamos 7 lesionados, mayores”, dijo inicialmente el técnico del cuadro ‘azul’, en medio de la desazón por el resultado en contra.

Alberto Gamero director técnico de Millonarios ante por Liga BetPlay DIMAYOR I 2024. Foto: VizzorImage / Jairo Cassiani.

Y después agregó: “Eso me da satisfacción y más ganas de llegar mañana al entrenamiento a trabajar. De las derrotas se aprende. Hemos tenido momentos dulces, bonitos en los que no nos da tiempo de mejorar y aprender. El ser humano aprende de las derrotas y estamos aprendiendo bastante. Veo que al equipo no se le han acabado las energías. Hoy vi que terminó corriendo. No estoy agotado. Al contrario, con más responsabilidad y deseo de sacar adelante a esta institución”.

El próximo partido de Millonarios

Ahora el cuadro ‘azul’ de la capital de la república se medirá nuevamente ante Atlético Bucaramanga por la fecha 4 del cuadrangular A, pero en esta ocasión en condición de visitante en el estadio Alfonso López, el próximo miércoles 22 de mayo a las 6:15 PM, duelo en el que Millonarios tiene la obligación de ganar para no quedar eliminado.