“Andree Romano, representante del colombiano (Neiser), quiere entorpecer el traspaso que supera los 4M$. El agente evita los diálogos con la dirigencia del equipo ‘embajador’ y el extremo hoy no responde las llamadas de los dueños. Sería el traspaso más alto en la historia del club”, añadió Felipe Sierra en su informe.

En su Instagram oficial, solamente se ven posteos de la Selección Colombia Sub 20 y su buen momento en el Sudamericano. Sin Millonarios en sus redes y con el fichaje de Vasco Da Gama cerca, Neiser Villarreal acelera su salida al exterior y así potenciar sus habilidades pensando en el Mundial de Chile. Incluso, se alcanzó a decir que el futbolista tendría posibilidades en la Premier League.

Le puede interesar: En redes sociales no perdonan al periodista que hizo pasar un incómodo momento a Daniel Cataño

Esta novedad con Neiser Villarreal ocurre en medio del rumor con Vasco Da Gama. Fuentes cercanas al jugador aseguran que fue vendido al club de Río de Janeiro por cifras cercanas a los 4 millones de euros. Finalizado el Sudamericano Sub 20 y la tendencia que se generó por su gran nivel deportivo, le abrieron las puertas en el exterior, dejando nula su continuidad con Millonarios, donde ha sumado pocos minutos.

En las últimas horas, sucedió un hecho curioso con Neiser Villarreal en las redes sociales y es que todas sus publicaciones en Instagram que tenían que ver con Millonarios, fueron borradas. Es decir, no dejó ningún antecedente con el equipo azul, pareciera que no quiere nada con el ‘Embajador’ y se acelera la posibilidad de que el volante ofensivo vea con buenos ojos su salida inmediata al fútbol del exterior.

Neiser Villarreal es actualmente el jugador tendencia en Colombia luego de ser el mejor futbolista del Sudamericano Sub 20 que se jugó en Venezuela. La labor del volante ofensivo fue fundamental para obtener el cupo al Mundial de la categoría que se realizará en Chile en el segundo semestre de 2025. Pertenece a Millonarios y en este momento su futuro estaría en el exterior.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.