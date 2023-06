El fútbol es uno de los deportes que más pasión despierta, la pasión por un equipo puede hacer que se comentan locuras. En el presente, Millonarios es el club de la Liga Colombiana del que más se habla, su juego y su proceso han llamado la atención de propio y ajenos. Sus hinchas viven un sueño del que no quieren despertar.

En redes sociales se hizo viral un video en el que se ve como una pareja llevó su pasión al altar. En una curiosa ceremonia en la que llevaron a cabo su matrimonio, se vio cómo en la celebración lo hacen con música de Millonarios, las canciones que identifican al club hicieron presencia en un momento único e inolvidable para esta pareja.

“Yo soy azul y seré hasta que me muera, que llueva en la capital, nada me va a importar, seguiré a Millonarios a donde sea”, se escucha de fondo, mientras los invitados a la fiesta no paran de saltar, cantar y baila.

Como era de esperarse, la llamativa boda generó comentarios de todo tipo. “Así será mi boda pronto, sí, señores”. “Perdonarán, pero es lo más lobo que he visto”, son algunos de los mensajes que se leen.