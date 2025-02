La curiosa promesa de Montero tras la penosa presentación de Millonarios ante Deportivo Cali

“Un poco raro que me hagan tantos goles, pero inconforme con esa situación puntual. No solo en este partido, sino que nos vienen convirtiendo más seguido”, dijo Álvaro Montero sobre la mala situación.

El portero samario, que pelea por mantener su lugar en la Selección Colombia, se vio comprometido en el tercer gol de Deportivo Cali, donde Millonarios se paró muy mal en el tiro libre y Álvaro Montero no pudo organizar su área. Jarlan Barrera cobró y Andrey Estupiñán, que estaba delante de él, desvió de cabeza. Además de la mala zona, el guardameta salió desmedido a tomar la pelota.

Con goles de José Caldera, Emiliano Rodríguez y Andrey Estupiñán, Deportivo Cali hizo valer su fuerza en su cancha y dejó al descubierto al indefenso Millonarios, que no se vio bien en la zona defensiva. Los tres goles recibidos activan las alarmas en el ‘Embajador’, principalmente en su defensa y en Álvaro Montero.

Millonarios la pasa mal y sufre una dura caída de visitante ante Deportivo Cali. El ‘Embajador’ perdió tras un sorpresivo 3-1 en un partido en el que no le salieron las cosas al técnico David González. El equipo azul vuelve a Bogotá con la idea de mejorar y no ceder más puntos en este comienzo de temporada, pensando en clasificar a cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana.

