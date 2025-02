La denuncia pública del dueño de Millonarios contra Nacional y Santa Fe: “Bastante raro y extraño”

Lejos de tener tranquilidad y paz ante el inicio de una nueva era de la mano del entrenador David González, el mundo de Millonarios volvió a encender otra polémica por las declaraciones de Gustavo Serpa. El representante del máximo accionista del equipo, Amber Capital, hizo una denuncia pública contra Atlético Nacional e Independiente Santa Fe y le apuntó a los referentes del club.

Millonarios estuvo cerca, muy cerca de clasificar a la final de la Liga Colombiana II-2024. Al no poder anotarle un gol a un Deportivo Pasto que llegaba eliminado a la última fecha de los cuadrangulares, se pasó a depender del resultado de la contienda entre Santa Fe y Nacional en el estadio El Campín.

Esto tampoco pasó… Independiente Santa Fe perdió 0-3 contra Atlético Nacional en un partido en el que llegaba eliminado en el Grupo A y en total terminó recibiendo ocho goles por parte del equipo ‘Verdolaga’. “Nunca creí que, entre Santa Fe y Nacional, así este muy mal uno y muy bien el otro, hay más o menos ocho goles de diferencia que fueron las goleadas que se presentaron en los dos partidos de los cuadrangulares y que terminaron de carambola perjudicando a Millonarios, pues como Santa Fe no tenía nada que ganar, pues entonces que tampoco gané este otro que es mi rival“, señaló Carlos Antonio Vélez antes de que llegara la denuncia por parte de Gustavo Serpa.

Durante la asamblea de accionistas que se llevó a cabo el jueves 27 de febrero, el socio minoritario Héctor Lizcano cuestionó a Serpa por los resultados de Millonarios en el 2024 en el que solo se ganó la Superliga, no se clasificó para ninguna de las dos finales de la Liga Colombiana y se quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores sin ganar ningún partido.

La denuncia del dueño de Millonarios contra Nacional y Santa Fe

Santa Fe vs. Nacional en cuadrangulares de 2024. (Foto: Vizzor Image)

“Soy tan hincha como usted o más y ojalá pudiéramos salir campeones todos los años, para eso trabajamos. Ya lo dijo el doctor Camacho de dónde venimos. ¿No? Venimos de 24, 25 años de una ausencia de títulos, pero le voy a dar unos números porque los números le dan a uno algunas indicaciones. Le voy a hablar de la reclasificación antes de la final del semestre pasado. Millonarios 47 puntos de primero, es decir jugando los mismos partidos que Nacional, Tolima, etc. Mejor diferencia de gol, Millonarios con 17. Más goles a favor, primero Nacional y segundo Millonarios, primero Nacional 40, segundo Millonarios 34. Esto obedeció a una situación atípica de ocho goles que le hizo Nacional a Santa Fe bastante raro y extraño. El equipo con menos goles en contra, ojo entre los ocho primeros, Millonarios con 17, le sigue Tolima con 19 y Nacional con 24. Quedamos a un gol de la final en el partido contra Pasto, ya sabemos qué pasó en ese partido”, respondió Gustavo Serpa.

El dueño de Millonarios le apuntó a Falcao y los referentes del equipo

“¿Cree que soy el responsable de que Falcao no la metiera en tres oportunidades que tuvo? ¿O usted cree que nosotros somos los responsables de armar una nómina que efectivamente quede de primera en la reclasificación? De eso somos responsables, de ser competitivos, pero nosotros no podemos responder porque jugadores de alto calibre como Falcao, Leo Castro, Montero, Juan Pablo Vargas, grandísimas inversiones que ha hecho este club, no tengan el performance adecuado en el último partido”, afirmó el representante del máximo accionista del equipo.

