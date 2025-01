El regreso de Radamel Falcao García al fútbol colombiano con Millonarios generó gran expectativa entre los aficionados, pero su permanencia en el equipo bogotano se vio truncada por un obstáculo económico insalvable.

De acuerdo con las afirmaciones del futbolista, ambas partes tenían toda la intención se dar continuidad en el Embajador, pero no hubo una salida al tema financiero.

Según los datos que se han conocido en las últimas horas, la cifra que se requería para conservar al ídolo en Millonarios era descomunal.

El diario El Tiempo aseguró que el delantero debía asumir un pago de impuestos que superaba los 5.800 millones de pesos colombianos, una cifra que resultó imposible de cubrir tanto para el jugador como para el club.

De acuerdo con el medio, el principal problema radicaba en el impuesto al patrimonio que Falcao debía pagar como residente fiscal en Colombia. Este tributo, que inicialmente ascendía a 3.548 millones de pesos, se incrementaba considerablemente al incluir otros conceptos como la retención en la fuente, lo que elevaba el monto total a más de 5.800 millones.

La carga fiscal se convirtió en un desafío insostenible, incluso después de que el entorno del jugador lograra reunir una parte del dinero necesario.

Falcao García con Millonarios en la Liga BetPlay DIMAYOR II 2024.

Un acuerdo contractual que no fue suficiente para la continuidad de Falcao

Según detalló el medio mencionado, Millonarios y Falcao habían alcanzado un acuerdo en el que el delantero aceptaba una reducción en su salario, lo que reflejaba su disposición para continuar en el equipo.

Sin embargo, el problema no radicaba en los ingresos del jugador, sino como se mencionó, en los impuestos que debía pagar para cumplir con las normativas fiscales del país.

El club intentó buscar soluciones para mantener al delantero en su plantilla. Una de las propuestas incluyó un incremento de USD $100.000 en el salario de Falcao, un gesto que evidenciaba la intención de la directiva de retener al jugador. No obstante, esta medida no fue suficiente para cubrir el monto total de los impuestos, lo que finalmente llevó a la decisión de no renovar su contrato.

La despedida de un ícono del fútbol colombiano

La salida de Radamel Falcao García de Millonarios ha dejado un vacío en la Liga BetPlay, donde su presencia representaba un atractivo tanto deportivo como mediático.

Considerado uno de los jugadores más influyentes en la historia del fútbol colombiano, su regreso al país había generado una ola de entusiasmo entre los aficionados.

El club, consciente de la importancia de Falcao para el equipo y para la afición, expresó su agradecimiento al jugador a través de sus redes sociales. Por su parte, el Tigre, también publicó un conmovedor mensaje en el que dejó claro, una vez más, su amor por Millonarios.

