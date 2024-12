La drástica decisión que tomaron las directivas de Millonarios con sus jugadores

Millonarios sale de vacaciones y volverá a los trabajos el próximo 4 de enero de 2025. Por ahora, no hay información oficial de bajas, renovaciones o fichajes para la próxima temporada.

Es decir, que las directivas creen que seguir con el proceso de Alberto Gamero y con los jugadores de 2024, salvo a algunos cambios, es el camino para ser campeón. El mensaje a la nómina de jugadores antes de salir a vacaciones es una señal que no tienen en mente salir de futbolistas y aún creen que con ese grupo se puede pelear un título.

El balance en este diciembre, más allá de que sea desalentador, forzó a que las directivas de Millonarios tomaran drásticas decisiones con el grupo de jugadores, teniendo en cuenta que en 2025 habrá nuevas oportunidades para intentar ser finalista. Gustavo Serpa y Enrique Camacho no pierden el rumbo de ser campeones y creen en el proceso de Alberto Gamero.

