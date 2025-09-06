Millonarios se medirá ante Independiente Santa Fe en la jornada 10 por el clásico bogotano, compromiso en el que está obligado a conseguir una victoria, esto pensando en mantener posibilidades de meterse a los cuadrangulares, tarea nada fácil, teniendo en cuenta el muy mal inicio que tuvo en el campeonato, en donde cedió mucho terreno.

Son varios los futbolistas que no han podido levantar su rendimiento, a pesar de la llegada del entrenador Hernán Torres, uno de ellos es el delantero Santiago Giordana, quien ha venido siendo el centro atacante titular de Millos, pero no ha podido marcar goles y aunque sus ganas y entrega son evidentes, en lo futbolístico no ha podido rendir.

Pues las cosas no le siguen saliendo a Santiago en lo disciplinario tampoco, ya que en el más reciente boletín de sanciones de la Dimayor, se confirmó que el Comité Disciplinario tomó la decisión de ponerle una dura sanción al argentino, con tres fechas de sanción para los próximos partidos de Copa Colombia, esto por la expulsión que recibió en el juego contra Real Cartagena.

En la determinación, no solamente se juzga la acción de juego, que fue una plancha al rival por la que vio la cartulina roja, sino que también porque Giordana habría insultado a los árbitros, por lo que además de las tres jornadas de sanción, el futbolista también deberá pagar un poco más de un millón de pesos.

Santiago Giordana de Millonarios en la Liga BetPlay DIMAYOR I. Fotos: VizzorImage / Leonardo Castañeda.

La sanción de la Dimayor a Santiago Giordana

“Sancionar al señor Santiago Giordana, jugador del Registro del Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A. con suspensión de tres (3) fechas y multa de un millón sesenta y siete mil seiscientos veinticinco cinco mil doscientos pesos ($1.067.628), por incurrir en la infracción descrita en el literal b) del artículo 64 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la Fase 1B (vuelta) de la Copa BetPlay DIMAYOR 2025 Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A. y el Club Real Cartagena S.A.”, informó la Dimayor.

