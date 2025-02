En medio de la incertidumbre de Millonarios por el cambio de técnico a principios de año, el dubitativo comienzo de temporada en la Liga Colombiana y la expectativa por la Copa Sudamericana, la cantante Shakira y su staff de trabajo le dieron una buena noticia al equipo azul y toda su hinchada.

Bien se sabe que Millonarios es uno de los equipos que más hinchada tiene en Colombia. Este ítem lo catapulta en la lista de los ‘más grandes’ del fútbol colombiano y es habitual que en el estadio El Campín sus fanáticos registren millonarias taquillas y gradas totalmente pintadas de azul. Había algunas dudas para el próximo partido del ‘Embajador’, todo por el magno evento de la cantante Shakira en la capital del país.

Cabe recordar que Shakira está de gira por Colombia y en Barranquilla su presentación fue todo un éxito. Su tierra natal la recibió y el concierto en el estadio Metropolitano fue histórico. Por otra parte, el evento en la ciudad de Medellín fue cancelado y en Bogotá serán dos fechas que para sus fans serán inolvidables.

La doble fecha de conciertos en Bogotá (26 y 27 de febrero), tuvieron como escenario el estadio El Campín, sede habitual de los hinchas de Millonarios en la capital. Apenas finalice el itinerario de Shakira, el ‘Embajador’ tiene programado un partido ante Deportes Tolima, por la séptima fecha de la Liga Colombiana I-2025. Había amenaza de que iba a ser aplazado por el evento musical.

Shakira le da una buena noticia a Millonarios y su hinchada

Las cosas se quedan ahí, en amenazas. Llevado a la realidad, el partido no va a ser aplazado. Se había advertido que el partido Millonarios vs. Deportes Tolima iba a ser aplazado porque el desmonte de las estructuras no iba a estar listo para la hora del compromiso el próximo domingo (5:30 pm), pero los organizadores y el entorno de Shakira se comprometieron a entregar el escenario deportivo a tiempo y así el juego no va a tener alteraciones.

De esta manera, el partido de Millonarios vs. Tolima queda firme en el horario que es, lo que no puede suceder con Atlético Nacional, pues el partido programado contra Fortaleza en El Campín, el sábado, es imposible disputarlo, ya que en ese día aún hay desmonte en marcha.

