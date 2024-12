Millonarios no pudo clasificar a la final de la Liga Colombiana II-2024, tras empatar ante el Deportivo Pasto, compromiso en el que Radamel Falcao García tuvo dos oportunidades muy claras de gol, pero no pudo mandar al fondo de la red, razón por la que el goleador se le vio muy triste por no haber conseguido el objetivo.

Tras terminar el semestre, una de las grandes dudas es conocer qué será lo que pasará con el futuro del ‘Tigre’, ya que el futbolista termina contrato con el cuadro ‘embajador’ y la gran mayoría de hinchas de Millos esperan que el delantero pueda continuar en el equipo al menos seis meses más en el año 2025.

De momento, se conoce que la intención de la dirigencia del cuadro ‘embajador’ es renovarle contrato con el delantero, por lo que la decisión pasaría por parte de Radamel, pero hay un tema que sería el que podría dificultar la continuidad del atacante, se trata de los impuestos que tendría que pagar en el caso de seguir en el club bogotano.

Falcao firmó un contrato por un semestre con Millonarios, en el que la idea era que el atacante no estuviera más de 183 días en el país, ya que de pasarse de ese tiempo, el jugador tendría que declarar y pagar impuestos, tema que fue el mayor inconveniente al momento de su contratación a mitad del año 2024 y ahora para poder renovar para el 2025.

La fecha en la que Falcao se va de Colombia

Falcao García de Millonarios en la Liga BetPlay DIMAYOR II 2024. Foto: VizzorImage / Leonardo Castañeda.

El periodista Francisco Vélez, contó en el programa ‘F90’, que Falcao se irá de Colombia el próximo 20 de diciembre, esto debido a que es la fecha máxima en la que el jugador puede estar en el país sin tener que tributar, es por esto que ‘El Tigre’ ya estaría alistando maletas y la negociación sobre una posible o no renovación, se haría desde la distancia.

‘Pacho’ también contó que la dirigencia de Millonarios tendrá una reunión privada con Radamel este miércoles 11 de diciembre en las horas de la mañana. Posteriormente, se dará una conversación con la totalidad del plantel y el cuerpo técnico, en donde una de las ideas es renovar la plantilla para el 2025, pero también se darán algunas salidas.

El mensaje de Falcao

Por medio de sus redes sociales, Falcao dedicó un emotivo mensaje sobre lo que fue su semestre, en el que dejó ver su tristeza por no poder llegar a la final, dejó en duda su continuidad en el ‘azul’ y agradeció al fútbol colombiano.

“No han sido días fáciles, les debo una disculpa y mil agradecimientos… Gracias Dios, gracias familia, gracias a mis compañeros de equipo, gracias, directivos y gracias a toda la Hinchada de Millonarios que nunca nos dejaron solos, para mí es uno de los momentos más difíciles de mi carrera, quería llegar a la final y ser campeón con el equipo de mis amores, pero no fue posible y es triste para todos.

Agradezco también a todos los hinchas del #FPC por haberme acogido en cada estadio, quería vivir esto y nunca lo voy a olvidar…

También quiero felicitar a Atlético Nacional y Deportes Tolima, éste es el fruto de su esfuerzo. ¡Nos veremos pronto de nuevo, porque el fin de un sueño es el inicio de otro!”.

