Este jueves 23 de enero de 2025 la hinchada de Millonarios se despertó con una noticia que parecía impensable, pero que la llena de ilusión. Al parecer Falcao podría regresar al club de sus amores.

Apenas el martes 21 de enero se conoció, de manera oficial, que el delantero no continuaría en el equipo bogotano. La falta de recursos para terminar de solucionar el tema tributario era la razón por la que el Tigre debía partir.

En su carta de despedida, Falcao dejó muy claro que su deseo era continuar en Millonarios, el equipo de sus amores, pero por motivos ajenos eso no era posible. Con nostalgia agradeció a la hinchada, a sus compañeros, al club y en general a los colombianos por recibirlo con tanto amor.

Además de Falcao, su esposa, Lorelei Tarón también se mostró muy triste por su partida de Colombia. A través de redes sociales compartió un video en el que dejó claro el amor por el país y la sorpresiva decisión.

“La verdad, me ha puesto muy triste saber que no íbamos a volver. No me pude despedir, porque la idea era regresar, y más con la ilusión de ganar el título con Millonarios”, escribió la cantante.

Falcao se quedaría en Millonarios gracias a este esfuerzo

De acuerdo con información que compartió el periodista Cesar Augusto Londoño, tras el anuncio de la salida de Falcao de Millonarios, llegó un nuevo patrocinador que solucionó el tema económico.

El comunicador aseguró que se consiguió los 300 mil dólares que hacían falta para cubrir el tema tributario que atormentaba al futbolista y, por supuesto, al club.

“Una llamada y un ataque de “tusa” de ambos, Gustavo Serpa y Falcao cambiaron una decisión tomada: Millonario consiguió un patrocinio, los US 300.000 que faltaban para pagar el impuesto al patrimonio y se los ofreció a Falcao, que ahora deberá tomar la decisión. Le planteó un contrato por 6 meses, o un año si sale campeón. El jugador quiere un año y manifestó que tenía otras ofertas”, aseguró el periodista.