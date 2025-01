Millonarios no la pasa bien por estos días de pretemporada en tema de fichajes. Han pasado dos semanas del 2025 y no se conocen contrataciones más allá de la del entrenador David González y su cuerpo técnico. Además, se conoció la inesperada decisión que tomaría Falcao García si no renueva.

El club sigue buscando patrocinadores que cubran el tema de impuestos para que el ‘Tigre’ pueda estar por lo menos todo el 2025, sin embargo, no se han podido poner de acuerdo para darle continuidad a la negociación.

La difícil decisión que tomaría Falcao García si Millonarios no lo renueva

Según lo contó el periodista Antonio Casale, las negociaciones avanzan, pero de no llegar a un acuerdo, Falcao no se movería de Bogotá, pues no quiere llevarse a su familia, lo que derivaría en un posible retiro del ‘Tigre’.

“La cosa de FALCAO va así. Los términos del contrato están pactados con MillosFCoficial por un año. Falta conseguir el dinero de los impuestos y las partes están buscando marcas que lo hagan posible. No está fácil. Si no se da lo de Millos el tigre no quiere mover más a su familia”.

Por ahora no se conocen más ofertas por Falcao García en otros equipos. En Colombia solo jugaría para Millonarios y quiere tener revancha esta temporada en la que el equipo de sus amores jugará la Copa Sudamericana.