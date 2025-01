Millonarios sigue siendo uno de los pocos equipos en el Fútbol Colombiano que todavía no anuncia refuerzos. A eso se suma la no renovación de Falcao García y la insólita razón por la que no se cerró el fichaje de Nicolás Rodríguez; los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales.

El mismo jugador y el periodista Antonio Casale dieron sus versiones de lo que pasó en la negociación que al parecer ya estaba resuelta, pero que al final no se concretó y derivó en la salida al fútbol internacional del futbolista que salió de Fortaleza.

La insólita razón por la que Millonarios no cerró el fichaje de Nicolás Rodríguez

Por un lado, Antonio Casale contó que todo se cayó por incumplimientos al jugador al momento del contrato. Pues en su momento le ofrecieron un dinero que cuando fue a firmar se lo redujeron, razón por la cual el mismo jugador decidió ir a jugar en otro club.

El mismo jugador confirmó en entrevista con ‘Blu Radio’ que hubo inconsistencias: “estuve a solo poner la firma para poder estar con ellos (Millonarios). Hubo inconsistencias y no se dio por cosas de la vida”.

“Ya había un acuerdo entre clubes, con nosotros, y de un momento a otro, por cosas de la vida, inconsistencias, se cayó la negociación”, añadió.

“Estoy contento de poder ir a cumplir un sueño de niño, poder jugar al lado de grandes jugadores, que vi cuando era pequeño. Compartir cancha con Muriel (Luis Fernando), al que admiro desde que yo era muy niño y él jugaba en la Selección Colombia. Poder enfrentarme a jugadores como Messi, Busquets, los grandes del mundo, es muy satisfactorio para mí”, cerró diciendo.

