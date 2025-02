Millonarios volvió a Santa Marta para disputar aquel partido de la primera fecha de la Liga Colombiana I-2025 que fue suspendido contra Unión Magdalena por los hechos violentos que hirieron a Iván Arboleda en el bus del equipo ‘Embajador’. Sin embargo, la palabra violencia volvió a ser insinuada en plena conferencia de prensa con una acusación a Daniel Cataño por parte de un periodista.

¡David González reaccionó! Luego de la victoria de Millonarios por 1-3 contra Unión Magdalena, Cataño fue elegido la figura del partido y asistió a la conferencia de prensa. En ese momento, apareció la acusación que hizo que el ’10’ le quitara la palabra al DT de ‘Millos’ para responder primero.

El periodista José Payares, del medio ‘Soy Samario Noticias’, le preguntó a González si en algún momento había sentido que Unión Magdalena podía tomar la ventaja del partido por ser local. Luego, afirmó que le hubiera gustado ver a Radamel Falcao en la conferencia de prensa al estar en la ciudad natal de ‘El Tigre’ y, por último, acusó a Daniel Cataño de ser un jugador violento.

“El país no desconoce sus calidades futbolísticas, pero hoy (20 de febrero) percibí a un Daniel que en algún momento se salía de lo deportivo para meterse un tanto en lo agresivo (…) Nosotros hemos trabajado muy duro en el tema del fútbol en paz. ¿Cómo se califica usted en el comportamiento en lo personal el día de hoy”, dijo Payares. Cataño le quitó la palabra al DT de Millonarios que iba responder primero y le preguntó al periodista: “¿Qué hice? No sé de qué me hablas”.

La reacción de Daniel Cataño al ser acusado de ser un jugador violento

Daniel Cataño en Unión Magdalena vs. Millonarios. (Foto: Vizzor Image)

José Payares volvió a formular la pregunta diciendo que había percibido que Daniel Cataño había tenido algunos roses con futbolistas de Unión Magdalena y por eso le preguntaba por su comportamiento. La reacción del jugador de Millonarios fue decir que no entendió la pregunta y prefirió no responder a la acusación antes de que llegara la lección por parte de David González.

González y una lección al periodista que señaló a Cataño de ser violento

Luego de ver cómo un periodista acusaba a Cataño de ser un jugador violento, David González le dio una lección a José Payares. Primero le otorgó nuevamente la palabra mostrado humildad a pesar de su acusación y luego le soltó un palito diciendo que “con respecto a la única pregunta que formulaste. Me parece que la acción donde se da el empate de Unión es una acción, como mencione anteriormente, desafortunada que rebota en un jugador y que termina dentro de la portería. Obviamente después del empate el equipo local va a querer venir, va a tener más animo, va tener más intenciones, pero me parece que en ningún momento sufrimos el partido”.

