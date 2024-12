La lista de jugadores de Millonarios que finalizan contrato en el mes de diciembre

Por otra parte, según informa Antena 2, el primer jugador que saldría de Millonarios por otras decisiones, es Juan Carlos Pereira, quien tiene cierta resistencia en la hinchada y no convenció con su rendimiento en este último semestre. Se cree que Independiente Medellín está interesado en su fichaje.

Junto a Falcao, está Mackalister Silva, quien no renueva contrato todavía. En días pasados, se conoció que la ampliación del vínculo iba por buen camino con el capitán azul, pero ahora todo parece estar en el aire tras el fracaso en este diciembre.

Todavía no se sabe si irá a Copa Libertadores o Sudamericana y todo quedará definido tras conocerse el campeón del fútbol colombiano. Saber a qué torneo irá, será fundamental para mirar cómo moverse en el mercado y qué jugadores podrían ser renovados. El que encabeza la lista es Radamel Falcao García, a quien se le vence el vínculo el 31 de diciembre de 2024 y su renovación está en duda.

