La lluvia de memes contra Millonarios y Radamel Falcao por el fracaso en la Liga II-2024

Millonarios trata de pasar esta complicada página para su historia. El equipo azul firma un nuevo fracaso en el fútbol colombiano y pasó de tener la primera opción de ser finalista, a estar en el escenario público con memes, burlas y críticas. Con Radamel Falcao García en la nómina, el ‘Embajador’ no pudo cumplir con el objetivo, defraudó y se firma una gran decepción para la hinchada azul.

Publicidad

Publicidad

Cedió el día que no podía hacerlo. Millonarios dependía de sí mismo para clasificar. Ganando en la ciudad de Pasto le era suficiente para confirmar su presencia en la gran final, pero el reto estuvo gigante y no lo pudo conseguir. Fue empate 0-0 y ese marcador no le sirvió.

Se vio perdido y sin ideas de juego. Millonarios perdió el rumbo ante un equipo que en casa se hizo fuerte e imbatible. El visitante, entre más pasaba el tiempo, más se alejaba de la portería rival, pues tocó la puerta del desespero y sin problemas se abrió, dejando en una muy mala posición a Radamel Falcao García y el técnico Alberto Gamero.

Tras el pitazo final en Pasto y el 3-0 de Atlético Nacional sobre Santa Fe, los memes no se hicieron esperar y Millonarios es el señalado en las redes sociales. Las burlas por la eliminación son tendencia. Mismos hinchas y rivales directos, no perdonan la oportunidad y activaron la creatividad para dejar en el escenario público a Gamero y Falcao.

Publicidad

Publicidad

La lluvia de memes contra Millonarios y Falcao por el fracaso en la Liga II-2024

Publicidad

Publicidad

Golpe muy fuerte para Millonarios. La hinchada y la prensa partidaria analizan este golpazo, siendo una de las eliminaciones más dolorosas de la historia y un mazazo para el proceso de Alberto Gamero. El empate 0-0 ante Deportivo Pasto y el 1-1 con Santa Fe en la fecha pasada, prácticamente lo sentenciaron al fracaso. Se le fue de las manos el objetivo.

Ahora, de estar cerca de la final, en Millonarios se habla de los jugadores que deben salir. El equipo azul trata de pasar la página y se concentra en el mercado de pases para buscar refuerzos e incluso varios hinchas comienzan a mirar un posible retiro de Alberto Gamero de la dirección técnica. Por supuesto, los ojos también se colocan en la situación de Radamel Falcao García.

Publicidad

Publicidad

Millonarios volvió a salir con dos delanteros como lo son Radamel Falcao y Leonardo Castro, más dos volantes creativos: David Mackalister Silva y Daniel Cataño. Al principio, esta fórmula estuvo muy cerca de funcionar, se falló en la definición y la idea de juego se fue al piso contra el Pasto.

Publicidad

Publicidad

Millonarios terminó con 16 tiros, de los cuales dos fueron al arco y uno se estrelló en el palo. En los últimos dos partidos se les cerró el arco y eso llevó a que terminaran segundos con 12 puntos en el cuadrangular B. El líder y clasificado a la final del Grupo A fue Atlético Nacional con 13 unidades.

“Del funcionamiento, a mí, el equipo me gustó porque atacamos de todas las formas y de muchas variantes y estructuras. Todo lo que hicimos fue en pos de ir a buscar el gol, resultado y de clasificarnos. Como les dije ahorita a ellos: ‘Estuviéramos jugando todavía y a lo mejor Pasto en un contragolpe nos hace el gol’. No entraba, esto es cabeza fría, tranquilidad y mirar qué es lo que viene”, reveló Gamero en conferencia de prensa tras la eliminación de Millonarios.

Publicidad