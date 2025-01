Millonarios no dejó muy buenas impresiones en su primer partido preparatorio del 2025 ante Melgar de Perú, ya que el equipo se mostró con muy pocas ideas de juego y falto de recambio, situación que preocupa a los hinchas, a pocos días de que se dé el inicio de la Liga Colombiana I-2025 y algunas semanas de la Copa Sudamericana.

La principal crítica a la dirigencia va por la falta de refuerzos para el equipo, ya que es, junto a Envigado, los únicos clubes que no han anunciado contrataciones, es por esto que la fanaticada se ha mostrado decepcionada y ha cuestionado en los últimos días el trabajo de Ricardo ‘El Gato’ Pérez, director deportivo de la institución.

En medio de las críticas al ‘Gato’, en las últimas horas se conoció una lamentable noticia sobre el directivo de Millos, ya que el periodista Nicolás Samper contó en el programa ‘En La Jugada’ de RCN Radio, que Ricardo sufrió una fuerte lesión en el talón de Aquiles, mientras se encontraba en un entrenamiento recreativo, razón por la que tuvo que ser operado y estará incapacitado.

“Oiga, que el ‘Gato’ Pérez se rompió el talón de Aquiles, me están contando. Que estaba en un recreativo en el entrenamiento y se lesionó. Entonces va a tener una incapacidad, me imagino”, informó Nicolás, tema del que hasta el momento Millonarios no se ha pronunciado, por lo que no se conoce cuánto tiempo estará sin cumplir sus funciones en el club.

¿Qué función cumple el ‘Gato’ en Millonarios?

Ricardo Pérez en director deportivo de Millonarios, cumpliendo diferentes funciones en el club, siendo una de ellas la búsqueda de refuerzos para el equipo en cada semestre, en donde la decisión definitiva la termina tomando la dirigencia, pero muchos hinchas le cuestionan la falta de gestión actualmente para los fichajes del 2025.

