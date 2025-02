La nueva posición de Millonarios en la tabla de la Liga que avisa a Nacional y América

De esta manera, Millonarios se pone al día en el calendario (cinco fechas) y se reacomoda en la tabla de posiciones. No solo eso, sino, sino que toma un impulso tras la dolorosa derrota ante Independiente Medellín en El Campín de Bogotá, resultado que colocó al DIM como líder parcial del torneo con 11 puntos, tras tres triunfos y dos empates.

Jannenson Sarmiento empató el partido al minuto 49, apenas comenzando el segundo tiempo, pero eso no fue impedimento para que Millonarios impusiera su dominio, aunque se vio bastante complicado en algunos pasajes del juego. Incluso, Álvaro Montero fue una de las figuras del juego por sus atajadas para mantener la ventaja.

