La primera decisión de David González con Falcao para el partido Millonarios vs. Llaneros

Además de tener a Falcao, Millonarios tomó otra decisión que sí ha dividido opiniones en la hinchada. Para el partido contra Llaneros, David González dejó por fuera a Daniel Ruiz, jugador que no viajó con el resto de la plantilla. En su lugar estará Jhon Emerson Córdoba, futbolista de características diferentes, el cual le da más velocidad por la banda y puede aportar en las transiciones.

Para confirmar el buen momento físico de Radamel Falcao García, el técnico David González no oculta nada y volvió a convocar al ídolo azul para el juego ante Llaneros. Seguramente, el delantero sumará minutos en la capital del Meta, ya sea como titular o ingresando desde la suplencia.

Pensando en la fecha 4, el entrenador David González tomó una decisión clave que tiene que ver con Radamel Falcao García. El ídolo de Millonarios es fundamental en la hinchada y en el grupo de jugadores. La presencia de ‘El Tigre’ es un golpe anímico en todo el entorno del club y por eso el técnico no se guarda nada y tomó drásticas decisiones.

