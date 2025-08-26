Hernán Torres iniciará su segunda etapa con Millonarios, en lo que será el duelo de vuelta contra Real Cartagena por la Copa Colombia, buscando un cupo en los octavos de final del campeonato, serie que va ganando el equipo bogotano por 3-1 y en el que deberá tener una buena presentación para mantener la ventaja y lograr clasificarse.

El nuevo entrenador del ‘embajador’ tuvo solamente dos días para entrenar y preparar lo que será el compromiso en el Jaime Morón de la capital de Bolívar, duelo para el que tomó sus primeras decisiones, una de ellas ha llamado mucho la atención de la fanaticada y genera muchas dudas sobre lo que estaría pasando con un futbolista.

Inicialmente, Torres tomó la decisión de llevar su nómina titular para el duelo con Cartagena, así se ve en la lista de convocados que presentó el club por medio de sus redes sociales, pero en dicho listado sorprende la ausencia del delantero Jorge Cabezas Hurtado, jugador que tampoco estuvo en el duelo contra el Junior de Barranquilla.

Aunque algunos hinchas especularon con que Jorge estaba lesionado, se conoció el delantero está bien físicamente y su ausencia es una decisión del entrenador Torres, situación que no pasa desapercibida, teniendo en cuenta que el joven atacante llegó al club como uno de los refuerzos y ahora ni siquiera es convocado.

Convocados de Millonarios para juego con Real Cartagena. Foto: Millonarios.

¿Cuándo juega Real Cartagena y Millos?

El duelo entre Real Cartagena y Millonarios por la vuelta de la Copa Colombia, se disputará este martes 26 de agosto a las 8:10 PM en el estadio Jaime Morón de la ciudad de Cartagena, duelo en el que se espera un acompañamiento masivo por parte de la fanaticada local, aunque también la de un grupo de aficiones del ‘azul’.

