Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Millos Bolavip
Millonarios

La primera molestia de Hernán Torres y el pedido a los hinchas de Millonarios

El entrenador de Millos consiguió su primera clasificación con el equipo bogotano.

Por Edynson Ruiz Rincon

Hernán Torres, nuevo entrenador de Millonarios.
© Foto: Dimayor.Hernán Torres, nuevo entrenador de Millonarios.

Millonarios perdió con Real Cartagena por 2-1, pero le alcanzó para clasificarse a los octavos de final de la Copa Colombia, quedándose con la serie global por 3-4, en lo que fue una muy floja presentación para el equipo bogotano, situación que preocupa a los hinchas, pensando en la remontada de puntos que deberá hacer para clasificar a los cuadrangulares en la Liga Colombiana.

Publicidad

Precisamente sobre el inconformismo de los hinchas, en rueda de prensa ante los medios de comunicación después del partido, el DT Hernán Torres fue consultado sobre los manejos de la dirigencia de Millos, a lo que el nuevo entrenador del cuadro ‘embajador’ le pidió a los medios partidarios y afición, que dejaran atrás los rencores y empezaran a empujar todos hacia adelante.

“No es el momento de buscar culpables, es el momento de unir, de que levantemos a Millonarios todos, la afición, el periodismo, tenemos que estar unidos. No queda más. Queda motivar e incentivar, dejar a un lado la soberbia y el odio, unámonos como lo hicimos en 2012 y lo conseguimos todos… Todos los que estamos en Millonarios, queremos levantarnos”, expresó el nuevo ‘timonel’ de Millos.

Inesperadas palabras de Daniel Cataño que sorprenden a Millonarios: “Me hubiera gustado terminar mejor”

ver también

Inesperadas palabras de Daniel Cataño que sorprenden a Millonarios: “Me hubiera gustado terminar mejor”

De esta manera, Hernán busca que disminuyan los cuestionamientos que se han venido presentando últimamente en el entorno del conjunto ‘azul’ de la capital de la república, aunque también que en lo futbolístico indicó: “En el primer tiempo, hizo un buen trabajo. Me gustó por el orden que tuvo… Nuestros jugadores fueron inteligentes, se manejaron bien las cosas. En el fútbol se sufre, sufrimos, pero lo conseguimos”.

Publicidad
Hernán Torres, DT de Millonarios ante Real Cartagena. Foto: VizzorImage / Javier García.

Hernán Torres, DT de Millonarios ante Real Cartagena. Foto: VizzorImage / Javier García.

El próximo partido de Millonarios

Ahora Millonarios deberá sumar en su próximo partidos por la jornada 9 de la Liga Colombiana, cuando visite a Águilas Doradas de Rionegro en el estadio Alberto Grisales el viernes 29 de agosto a las 8:10 PM, duelo en el que está obligado a conseguir una victoria, ya que de no hacerlo, seguiría resignando sus posibilidades de clasificar a los cuadrangulares.

Encuesta

¿Tiene Hernán Torres razón en su pedido a la afición de Millos?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad
edynson ruiz rincon
Edynson Ruiz Rincon
Lee también
Carlos Antonio Vélez habló sobre la lesión de Jhon Durán: "Algo no nos han contado"
Selección Colombia

Carlos Antonio Vélez habló sobre la lesión de Jhon Durán: "Algo no nos han contado"

Inteligencia artificial predice cuántos títulos internacionales tendrá Millonarios en 2050
Millonarios FC

Inteligencia artificial predice cuántos títulos internacionales tendrá Millonarios en 2050

Atlético Nacional sorprende con a titular para enfrentar a Deportes Quindío por la Copa BetPlay
Atlético Nacional

Atlético Nacional sorprende con a titular para enfrentar a Deportes Quindío por la Copa BetPlay

El mensaje de Richard Ríos a Jhon Durán tras el polémico codazo
Champions League

El mensaje de Richard Ríos a Jhon Durán tras el polémico codazo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo