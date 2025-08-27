Millonarios perdió con Real Cartagena por 2-1, pero le alcanzó para clasificarse a los octavos de final de la Copa Colombia, quedándose con la serie global por 3-4, en lo que fue una muy floja presentación para el equipo bogotano, situación que preocupa a los hinchas, pensando en la remontada de puntos que deberá hacer para clasificar a los cuadrangulares en la Liga Colombiana.

Precisamente sobre el inconformismo de los hinchas, en rueda de prensa ante los medios de comunicación después del partido, el DT Hernán Torres fue consultado sobre los manejos de la dirigencia de Millos, a lo que el nuevo entrenador del cuadro ‘embajador’ le pidió a los medios partidarios y afición, que dejaran atrás los rencores y empezaran a empujar todos hacia adelante.

“No es el momento de buscar culpables, es el momento de unir, de que levantemos a Millonarios todos, la afición, el periodismo, tenemos que estar unidos. No queda más. Queda motivar e incentivar, dejar a un lado la soberbia y el odio, unámonos como lo hicimos en 2012 y lo conseguimos todos… Todos los que estamos en Millonarios, queremos levantarnos”, expresó el nuevo ‘timonel’ de Millos.

De esta manera, Hernán busca que disminuyan los cuestionamientos que se han venido presentando últimamente en el entorno del conjunto ‘azul’ de la capital de la república, aunque también que en lo futbolístico indicó: “En el primer tiempo, hizo un buen trabajo. Me gustó por el orden que tuvo… Nuestros jugadores fueron inteligentes, se manejaron bien las cosas. En el fútbol se sufre, sufrimos, pero lo conseguimos”.

Hernán Torres, DT de Millonarios ante Real Cartagena. Foto: VizzorImage / Javier García.

El próximo partido de Millonarios

Ahora Millonarios deberá sumar en su próximo partidos por la jornada 9 de la Liga Colombiana, cuando visite a Águilas Doradas de Rionegro en el estadio Alberto Grisales el viernes 29 de agosto a las 8:10 PM, duelo en el que está obligado a conseguir una victoria, ya que de no hacerlo, seguiría resignando sus posibilidades de clasificar a los cuadrangulares.

