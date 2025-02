Las imágenes tras no hacer válido el gol son muy notorias y parece que Falcao estaba totalmente adelantado al momento de recibir la pelota y marcar. Radamel no celebró y tampoco alegó la jugada, seguramente cayó en cuenta de su posición antes de rematar.

Pese a la caída y al complicado partido, Millonarios sí marcó un gol precisamente por definición de Radamel Falcao, quien pudo vencer al arquero rival. Lastimosamente, para él y sus hinchas, no hubo celebración por un fuera de lugar que el juez de línea no dudó y señaló.

Millonarios se vio sorprendido en el estadio El Campín y sufrió una dolorosa derrota ante el Deportivo Independiente Medellín. Un 1-0 fue más que suficiente para que la hinchada azul se tuviera que regresar a casa con un sabor amargo. El resultado, además de la tristeza, abre el mar de preocupación y la molestia no es para menos en las filas azules.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.