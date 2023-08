La razón por la que Santos no fichó a Juan Pablo Vargas

Juan Pablo Vargas se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de Millonarios en los últimos años, debido a su liderazgo en la defensa, es por esto que había mucha tristeza por parte de los aficionados, ante lo que ya casi estaba definido, que era la venta del jugador hacia el Santos de Brasil.

Finalmente, el ‘tico’ no irá al equipo brasileño, no por deseo del jugador o Millos, sino que el central no pasó los exámenes médicos, es por esto que desde el ‘Peixe’ declinaron la posibilidad de contratar al futbolista, del que se tenía planeado presentar este martes 1 de agosto.

Según informó el reconocido medio ‘Globo’, “Juan Pablo Vargas, por lo tanto, regresa a Millonarios. El zaguero tenía todo adelantado para jugar en el Santos y sería anunciado este martes, pero el problema físico imposibilitó su contratación”, lo que fue la verdadera razón de su no paso al fútbol de Brasil.

Ahora Juan Pablo regresará a Colombia para trabajar en la recuperación de su lesión, el cual sería de un mes, tiempo que no quiso esperar el Santos, para ahora enfocarse en lo que será el segundo semestre con Millonarios y terminar con contrato, a menos de que le salga una nueva oferta por parte de otro club.